أرباح "تويوتا" ترتفع إلى 78% في الربع الأول

قفزت أرباح "تويوتا" في أول ربع مالي إلى 1.3 تريليون ين (9 مليارات دولار)، وهو رقم قياسي ربع سنوي لأكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، في ظل نمو المبيعات وتراجع نقص قطع الغيار المرتبط بحائجة فيروس كورونا.

وذكر بيان الشركة الثلاثاء أن صافي أرباح شركة "تويوتا موتور" في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو ارتفع بنسبة 78% من 736.8 مليار ين في العام السابق.

وارتفعت المبيعات الفصلية بنسبة 24% لتصل إلى 10.5 تريليونات ين (74 مليار دولار) مع تحسن مبيعات السيارات على أساس سنوي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان وأميركا الشمالية.

كما تراجعت صعوبات الحصول على رقائق الحاسبات التي أعاقت إنتاج السيارات في السنوات الأخيرة.

وبلغ إجمالي المبيعات الفصلية 2.3 مليون سيارة، بزيادة عن 2 مليون في العام السابق. وكان الطلب على طرازاتها الهجينة قويا بشكل خاص. وكانت شركة "تويوتا" على الدوام رائدة في مجال السيارات الهجينة، التي تقوم بالتشغيل بالتبادل بين المحرك الكهربائي ومحرك الغاز لتحقيق عدد أميال أعلى.

وقالت الشركة المصنعة لطرازات بريوس الهجينة وكامري سيدان ولكزس الفاخرة إنها تحرز تقدما جيدا في بيع السيارات الكهربائية.

خلال هذا الربع باعت "تويوتا" 29000 سيارة كهربائية، مقارنة بـ4000 سيارة تم بيعها في نفس الفترة قبل عام.

ووعد كوجي ساتو، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي خلفا لأكيو تويودا في وقت سابق من العام، بتحول قوي نحو السيارات الكهربائية، معترفا بتخلف تويوتا في مجال السيارات الكهربائية، ومشددا في الوقت ذاته على أنها ستلحق بالركب.