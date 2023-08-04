اختيار الهاتف الذكي المناسب: عوامل يجب مراعاتها قبل الشراء

هناك العديد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، وكل واحدة تتميز بميزات فريدة من نوعها حتى تستطع كل علامة المنافسة وتلبية احتياجات عملائها.

على الرغم أنه منذ سنوات قليلة كان الهاتف المحمول رفاهية لا يمتلكها سوى عدد محدود من البشر، إلا أنه الآن أصبح ضرورة لا غنى عنها، وجزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية لا يمكن تبديله بشيء آخر، ومع تطور التكنولوجيا يومًا بعد يوم أصبح هناك حاجة مُلحة لتغيير هواتفنا المحمولة لتصبح بإمكانيات مناسبة أكثر لحياتنا، لكن قبل التفكير في شراء هاتف محمول جديد هناك عدة عوامل عليك مراعاتها.

عوامل يجب مراعاتها قبل شراء الهاتف الذكي المناسب

الميزانية: يجب تحديد الميزانية المتاحة لديك قبل الشراء، ومن ثم البحث عن الهواتف الذكية التي تتناسب مع الميزانية المحددة. حجم الشاشة: تعد الشاشة من أهم العوامل التي يجب مراعاتها قبل شراء الهاتف الذكي، ويتم اختيارها وفقًا لاستخدامك الشخصي، ويعتمد ذلك على احتياجاتك اليومية، فإذا كنت تستخدم الهاتف للعمل أو لتصفح الإنترنت بشكل كبير فقد ترغب في شاشة أكبر. الكاميرا: إذا كنت من محبي التصوير، فإن الكاميرا هي عامل مهم يجب مراعاته ومن المفضل البحث عن الهواتف الذكية التي تتميز بكاميرا عالية الجودة. الأداء: يجب مراعاة أداء الهاتف الذكي قبل الشراء، ومن الأفضل البحث عن الهواتف التي تتميز بمعالجات قوية وذاكرة عشوائية كافية لتلبية احتياجاتك اليومية، وإذا كنت من مُحبي الألعاب يجب إعطاء هذا العامل الأولوية عند شراء الهاتف الذكي الخاص بك، لأن الأداء العالي هو ما سيمنحك تجربة لعب ممتعة على هاتفك المحمول. نظام التشغيل: هناك نظامين لتشغيل الهواتف الذكية فإذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، فقد تفضل البحث عن الهواتف الذكية التي تعمل بهذا النظام وهو النظام الأكثر شيوعًا في العالم. بينما إذا كنت من مستخدمي نظام iOS، فقد تفضل البحث عن هواتف آيفون. البطارية: من منا اليوم لا يستخدم هاتفه الذكي لساعات طويلة خلال يومه؟ من أجل ذلك عليك البحث عن الهواتف الذكية التي تتميز ببطارية طويلة الأمد، لأنها توفر لك القدرة على استخدام الهاتف لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحنه. التصميم: تصميم الهاتف الذكي من أكثر العوامل الهامة عند اختيارك لهاتفك المحمول، وميزة فارقة بشكل كبير، فالتصميم لا يعني الشكل فقط بل الألوان التي تفضلها أيضا وتتناسب مع ذوقك الشخصي. الذاكرة التخزينية: بعد أن أصبحت كل ذكرياتنا وملفاتنا الهامة على هواتفنا الذكية أصبح من الضروري البحث عن الهواتف الذكية التي تتميز بذاكرة تخزينية كافية لتلبية احتياجاتك اليومية، بما في ذلك تخزين الملفات والصور والفيديوهات. الاتصال: يجب التحقق من دعم الهاتف الذكي لشبكات الاتصال المختلفة، مثل شبكات الجيل الرابع والخامس، وكذلك دعم تقنية البلوتوث والواي فاي، فعلى الرغم من أن أغلب الأشخاص لا يهتمون بمثل هذه الأمور إلا أنها هامة وفارقة جدًا في سرعة اتصالك بالأجهزة الاخرى وشبكات الواي فاي والتقاط الشبكة الخاصة بالاتصالات. الأمان: يجب البحث عن الهواتف الذكية التي تتميز بميزات الأمان المختلفة مثل مستشعر البصمة أو التعرف على الوجه، وذلك لحماية بياناتك الشخصية والحساسة وأشهر العلامات التجارية المعروفة بأعلى أنظمة أمان لهواتفها الذكية شركة "Apple". الدعم الفني: من أكثر العوامل التي يجب أن تراعيها قبل شراء أي شيء وليس شراء الهواتف الذكية فقط هي خدمة ما بعد البيع، أو ما يقال عليه الدعم الفني، فوجود دعم فني قوي يضمن لك حل أي مشكلة من المشاكل التقنية التي قد تحدث لهاتفك المحمول. توفر قطع الغيار: تخيل معي أنك اشتريت أحدث الهواتف الذكية، لكنك غير قادر على الحصول على أي قطع غيار مناسبة له، لذا، قبل اختيار هاتفك الذكي تأكد من وجود قطع الغيار المناسبة له وتوفرها في الأسواق. التحديثات: على الرغم أننا نميل إلى تحديث هواتفنا المحمولة كلما اتيحت لنا الفرصة، لكننا في الفترة التي نحتفظ بها بهاتفنا قبل تجديده نحتاج إلى أن نتلقى التحديثات الأمنية والبرمجية بانتظام، وذلك كي يتحسن أداء الهاتف فتكون بياناتنا الشخصية في أمان أكثر، لذا يجب أن نبحث عن الهاتف الذي يقدم لنا هذه الميزة ويدعمنا بكل التحديثات أولًا بأول. مستوى المقاومة: يجب البحث عن الهواتف الذكية التي تتميز بمستوى مقاومة جيدة للماء والغبار والصدمات، وذلك لتحمل الاستخدام اليومي والحفاظ على سلامة الهاتف. العلامة التجارية: يجب البحث عن العلامات التجارية الموثوقة التي توفر هواتف ذات جودة عالية ودعم فني جيد وتحديثات برمجية منتظمة.

ما الذي يميز كل علامة تجارية في الهواتف المحمولة عن غيرها؟

هناك العديد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، وكل واحدة تتميز بميزات فريدة من نوعها حتى تستطع كل علامة المنافسة وتلبية احتياجات عملائها، ومن أبرز العلامات التجارية للهواتف المحمولة نذكر الآتي:

آبل (Apple): تُعتبر من أكثر الهواتف المحمولة أمانًا وحرصًا على معلوماتك الشخصية وكل بياناتك، بالإضافة إلى دقة كاميراتها وتصاميمها المميزة وأدائها العالي إلا أن بطاريتها تعد عيبًا كبيرًا لا يتحمله البعض.

سامسونغ (Samsung): سامسونغ هي أحد الشركات الرائدة في عالم الهواتف الذكية وتسعى دائمًا لتقديم مجموعة واسعة من الهواتف الذكية المناسبة لكل الفئات بداية من الفئة الاقتصادية حتى الـFlagship.

شاومي (Xiaomi): تتميز شاومي بالمعالجات القوية التي تمنحك أداء عاليًا بالإضافة إلى الشاشات العالية الدقة، لذا تعتبر شاومي شركة شهيرة جدًا بالهواتف الذكية المخصصة للألعاب، لأن بها كل المميزات التي يحتاجها كل من هو مهتم باللعب.

هونر (Honor): تعد من أشهر شركات الهواتف المحمولة المهتمة بالتصميمات الجذابة المليئة بالألوان اللامعة، كما أنها تهتم بالكاميرات عالية الدقة التي تمنحك تصوير (Vlogs) رائعة جدا.

فيفو (Vivo): على الرغم من ظهورها جاء مؤخرًا، إلا أنها تنافس بقوة في عالم الهواتف المحمولة بسبب كاميراتها التي تمنحك صور ليلية واضحة جدًا، كما أن تصميماتها رائعة جدًا.

أوبو (Oppo): تشتهر هواتفها بتصميماتها المقاربة جدًا للآيفون، كما أن كاميراتها تمنحك صورًا واضحة وجميلة وعادة ما تجذب المهتمين بالتصوير، إلا أنها تراجعت مؤخرًا وقلت الهواتف التي تصدّرها.

هواوي: على الرغم من أن هذه الشركة واجهت العديد من المصاعب بعد أن أثبتت نفسها، لكنها استطاعت تخصيص برامج خاصة بها بعدما حرمتها "جوجل" من خدماتها، لذا إن كنت تهتم بخدمات "جوجل" فهذه العلامة ليست بالاختيار الأنسب لك، إلا أن لها مميزات أخرى مثل حجم البطارية الكبير الذي يمنحك أطول مدة من الاستخدام.

خطوات تساعدك على اختيار أنسب هاتف ذكي لك

مشاهدة وقراءة المراجعات: توفر عليك المراجعات التي يقدمها المتخصصون في عالم الموبايلات الكثير، لكن عليك توخي الحذر واختيار اشخاصًا محايدين حتى تعرف عيوب ومميزات كل هاتف.

تحديد أولوياتك: حدد الأولويات الخاصة بك، والتي تريد توفرها في هاتفك مثل الكاميرا والبطارية والمعالج حتى تحدد اختيارك حول أنسب هاتف لك.

خصص ميزانية: كلما كانت ميزانيتك محددة كلما كانت الاختيارات أمامك واضحة تمامًا، على سبيل المثال، إذا أردت أن تشتري هاتف ذكي بقيمة محددة ستكون أمامك اختيارات واضحة ولن تتشتت في اختيارك أبدًا.

الشراء من مكان موثوق: حتى وإن كان المكان الموثوق سعره أعلى من أي مكان مجهول، ففي المقابل ستحصل على قيمة إضافية وهي خدمة ما بعد البيع، وفي أي وقت إذا حدثت مشكلة في هاتفك ستتمكن من الرجوع إلى هذا المكان مرة أخرى لحل المشكلة.

يمكنك الاختيار من بين العديد من الهواتف الذكية المختلفة، إذ يعتمد اختيار الهاتف الأفضل بالنسبة لك على استخدامك! فإن كنت ستختار هاتفًا جديدًا، ففكر أولا في ما ستستخدم هاتفك الذكي الجديد؟ هل سيكون لاستخدام WhatsApp فقط؟ أم أنك تريده أيضًا لالتقاط صور واضحة جدًا؟ أم هل ستقوم بالعديد من أعمالك عليه؟ عند الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ستتمكن من عرفة الهاتف الذكي المناسب لك ولاحتياجاتك.