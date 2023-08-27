مستقبل الواقع الافتراضي: ما يمكن توقعه؟

نحن في وقت تنمو فيه التقنيات الجديدة على قدم وساق، إذ أنه من المتوقع أن تنمو تطبيقات الواقع الافتراضي بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة.

مستقبل الواقع الافتراضي هو جزء لا يتجزأ من الفضول والتساؤلات المثارة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، فالكثيرون يتطلعون بشوق لما يمكن أن تأتي به السنوات القليلة المقبلة نتيجة دمج كلاهما.

على الرغم من أن هذه التقنية جديدة نسبيًا، إلا أن العدد الكبير من تطبيقاتها اليوم يتيح لنا رؤية أنها قد أصبحت حقيقة قائمة، وتطور إمكانات هذه التقنية الجديدة يجعلنا نتساءل كيف قد يبدو مستقبل الواقع الافتراضي؟

ماذا تقول الأرقام عن مستقبل الواقع الافتراضي؟

وفقًا لتقرير صادر عن Valuate، من المتوقع أن ينمو سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 63.3% بين عامي 2018 و2025، فيما سيصل إلى 571 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.

أما تقرير Vnyz Research، فيتوقع أن يشهد سوق AR وVR نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 48.8% خلال الفترة 2020-2025، وسيصل إلى 161.1 مليار في الإيرادات بحلول عام 2025.

على الجانب الآخر، توقعت دراسة أجرتها Goldman Sachs Global Investment Research، أن تطبيقات المستهلكين بما في ذلك ألعاب الفيديو والفعاليات الحية وترفيه الفيديو ستشهد نموًا في السنوات التسع القادمة يصل إلى 18.9 مليار دولار، بينما ستصل فئات المؤسسات التي تقودها الرعاية الصحية إلى 5.1 مليار دولار، والهندسة والعقارات والتجزئة والجيش والتعليم ستصل إلى 16.1 مليار دولار.

أبرز الاتجاهات في مستقبل الواقع الافتراضي

نحن في وقت تنمو فيه التقنيات الجديدة على قدم وساق، إذ أنه من المتوقع أن تنمو تطبيقات الواقع الافتراضي بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، بعد أن وضع نفسه كعنصر حاسم في رقمنة العالم الحالي وهذه أبرز الاتجاهات المتوقعة:

تزايد الاستخدام في مجال الرعاية الصحية

يمكن اعتماد الواقع الافتراضي إلى حد كبير في علاج المرضى الذين يعانون من الرهاب واضطرابات القلق، كذلك يمكن استخدامه في علاج المصابين بالتوحد لمساعدتهم على تطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية؛ ربما تُستخدم أيضًا تقنيات تتبع العين والقائمة على الـAR وVR في تشخيص المرضى الذين يعانون من إعاقات بصرية أو معرفية.

تحدي الحجم في أجهزة المعالجة

يعد الحجم تحديًا كبيرًا بالنسبة لمستقبل الواقع الافتراضي، لأن أجهزة المعالجة القوية والتي عادة ما تكون كبيرة، عنصر أساسي لإنشاء رسومات مضمنة داخل سماعة الرأس.

لذا من المتوقع أنه ستكون هناك أجهزة واقع افتراضي أصغر حجمًا وأخف وزنًا وستتضمن المزيد من الميزات.

توسع انتشار الواقع الافتراضي بفضل الـ5G

سيكون تأثير 5G على تطبيقات الأجهزة المحمولة كبيرًا وكذلك سيكون تأثيره على الواقع الافتراضي. يتطلب محتوى VR نقل بيانات عالية حتى على السحابة ومعالجة وتشكيل الصور الافتراضية، ولكن هذا سيتحسن مع إدخال دعم 5G على المزيد من الأجهزة المحمولة والإنترنت.

تعزيز الأحداث الرياضية

تنضم الأحداث الرياضية الآن إلى الألعاب في عالم التجارب الافتراضية، إذ تستثمر الشركات والأحداث الرياضية الكبرى بالفعل في الواقع الافتراضي والمعزز لتنمية هذا القطاع. على سبيل المثال تحول الكثير من الأشخاص والشركات إلى الواقع الافتراضي والمعزز أثناء عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا لاستضافة اجتماعات وأحداث افتراضية خارج اجتماعات الفيديو العادية.

وفي مستقبل الواقع الافتراضي، ستجعل تقنياته المعجبين الرياضيين، يندمجون في الألعاب، بل ويمكن للموظفين والشركاء أيضًا الشعور بالاندماج والمشاركة في الاجتماعات والأحداث.

توفر تطبيقات الواقع الافتراضي بأسعار معقولة

من المتوقع أنه مع زيادة الطلب وتوسع الانتشار، سوف تُصبح تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مثل تقنيات الهاتف المحمول متوفرة بأسعار معقولة.

التعلم والتطوير الغامر

أظهرت دراسة أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أنه يمكن للناس تعلم المواد في 30 دقيقة باستخدام سماعة رأس الواقع الافتراضي التي تستغرق عادة ساعتين في الفصل الدراسي.

بناء عليه، يمكن للواقع الافتراضي محاكاة مواقف العمل الحقيقية الأكثر خطورة والتي لا يمكن التنبؤ بها في بيئة محكومة. سواء إن كان الجراحون يقومون بعمليات إنقاذ الحياة دون المخاطرة بالمرضى الحقيقيين أو عمال المصانع الذين يتصارعون مع الآلات الثقيلة، فإن الواقع الافتراضي هو وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة للتعلم.

تصميم ونماذج أسرع

بفضل المنافسة الشرسة تتعرض الشركات لضغوط متزايدة لتقديم منتجات مبتكرة بشكل أسرع وأرخص، لذا من المتوقع في المستقبل القريب أن تُصبح العملية الإبداعية أكثر سرعة وفعالية، مما يساعد على تجسيد الأفكار ووصولها إلى الرف أو صالة العرض بشكل أسرع.

كما يمكن للمصممين استخدام سماعات الـVR وطابعات ثلاثية الأبعاد لإكمال التصميمات في المنزل، والقضاء على المرحلة الأكثر استهلاكا للوقت لتقديم منتج جديد إلى السوق، ألا وهي بناء نموذج أولي فعلي واختباره في ظروف الحياة الواقعية.

خدمة عملاء شخصية

بدأت المزيد من الشركات في رؤية فوائد الواقع الافتراضي والواقع المعزز في توفير تجربة عملاء أفضل. في حين أن روبوتات الدردشة والصور الرمزية للذكاء الاصطناعي التي تظهر على شاشتك على مواقع التجارة الإلكترونية ظهرت منذ فترة لزيادة دعم العملاء، فإن الواقع الافتراضي هو أداة أكثر قوة هذا لأنه يمكّن وكلاء خدمة العملاء من قراءة عملاء شركتهم أثناء استخدام البيانات في الوقت الفعلي لمعرفة كيف تعزز أسلوب حياتهم.

ظهور متاجر الواقع الافتراضي

يتمتع التسوق عبر الإنترنت بالعديد من المزايا، ولكن الشيء الوحيد الذي ينقصه هو التجربة الحقيقية التي تحصل عليها من متجر تقليدي. لذا سيكون متجرا افتراضيا يمكنك فيه رؤية شكل العنصر قبل شرائه أمرًا مثيرًا حقًا.

سيصل العملاء إلى المتاجر من خلال سماعة رأس VR ثم يتجولون فيها افتراضيًا، متفاعلين مع المنتجات والموظفين بشكل ثلاثي الأبعاد، وفي النهاية سيحصل كل متسوق على مساعد خاص به يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة له بما يجب شراؤه وفقًا لذوقه وميزانيته.

تسويق سفر أكثر شمولا

ستتبنى شركات السفر الواقع الافتراضي بشكل متزايد كجزء من إستراتيجيتها التسويقية لجذب المزيد من الحجوزات، وسيكون لدى وكلاء السفر والفنادق والشركات الأخرى في قطاع السياحة مجال أكبر لتقديم تجربة واقعية لنوع الخدمات التي يقدمونها. كما ستتاح الفرصة للعملاء لمعاينة الوجهات قبل الحجز.

طفرة في مبادرات الرفاهية للواقع الافتراضي

من المتوقع أن انخراط الموظفين المنخفض المرتبط بالرفاهية سيكلف الاقتصاد العالمي 7.8 تريليون دولار أميركي سنويًا، وهي مشكلة كبيرة يمكن معالجتها بفعالية في مستقبل الواقع الافتراضي.

مع تطبيقات الواقع الافتراضي مثل Tripp وSupernatural، يمكن للموظفين قضاء بعض الوقت من يومهم داخل في التصورات الموجهة وتقنيات اليقظة واللياقة البدنية والترفيه، فمن الآن فصاعدًا يمكننا أن نتوقع أن نرى توسعًا في استخدام الواقع الافتراضي لعلاج الضغوط والقلق في مكان العمل.

مستقبل الواقع الافتراضي .. تطورات مثيرة وغامرة

ليس من السهل التنبؤ بالشكل الذي ستتخذه هذه التقنية في المستقبل، لكن يمكننا التكهن بأنها ستكون مثيرة وغامرة مستقطبة ملايين إن لم يكن مليارات الأشخاص.

سنرى تطبيقات تتجاوز الترفيه والسياحة والتسويق فضلا عن كونها أسرع وأخف وزنًا وبأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ستسمح لنا الهواتف الذكية القادمة المزودة بكاميرات ومعالجات محسّنة، بالإضافة إلى شبكات 5G بالاستمتاع بتجارب رائعة أكثر تطورا من أي مكان.