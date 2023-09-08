لمقاومة "بيغاسوس": "آبل" تصدر تحديثا أمنيا جديدا لأجهزة آيفون وآيباد

في محاولة لسد الثغرات التي تسمح لشركة إن إس أو الإسرائيلية بزرع برنامج بيغاسوس في أجهزة آبل، الشركة تصدر تحديثا أمنيا مهما لأجهزة آبل وآيباد.

أصدرت شركة "آبل" تحديثا أمنيا مهما لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، بهدف تصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا في برامج نظام الأجهزة.

والحيدث عن ثغرة أمنية اكتشفها باحثون في "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو، تم "استغلالها بقوة" لزرع برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تطوره وتبيعه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وبرنامج "بيغاسوس" عبارة عن أداة تجسس باهظة الثمن تستخدم عادة لاستهداف الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمعارضين السياسيين.

ويوصي "سيتيزن لاب" بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور".

كيفية تثبيت التحديث الجديد

لتثبيت التحديث، افتح الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، ثم حدد "عام" متبوعا بـ"تحديث البرنامج".

ومن المفترض أن تشاهد تحديث برنامج "آي أو إس" رقم الإصدار 16.6.1 هناك؛ عندها انقر لبدء التثبيت.

إذا لم تشاهد التحديث، فارجع إلى الصفحة العامة، ثم انقر على "حول" للتحقق من رقم إصدار "آي أو إس" الخاص بك.

إذا كان 16.6.1، فهذا يعني أن التحديث مثبت لديك بالفعل.

إذا كان هاتفك لا يزال يستخدم الإصدار 16.6 أو إصدارا أقدم، فكرر الخطوات المذكورة أعلاه.

إذا كنت لا تزال لا ترى التحديث، فحاول إعادة تشغيل هاتفك. إذا لم يظهر التحديث، فتحقق مرة أخرى من اتصالك بالإنترنت ثم انتظر قليلا قبل المحاولة مرة أخرى.