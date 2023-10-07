إسبانيا باتت الدولة العاشرة بإمكانيات فضائية مباشرة

الإطلاق هو ثمرة عمل استمر أكثر من اثني عشر عامًا ويجعل إسبانيا مع هذه الرحلة الدولة العاشرة في العالم التي تمتلك قدرة فضائية مباشرة".

أطلقت شركة "بي ال دي سبايس" الإسبانية السبت بنجاح صاروخها الصغير "ميورا-1" من جنوب إسبانيا، في خطوة أولى نحو ابتكار صاروخ صغير سيجعل إسبانيا تنضمّ إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي.

وتمّت عملية إطلاق الصاروخ التي بثّها موقع "بي ال دي سبايس" عند الساعة 2,19 ( 00,19 بتوقيت غرينتش) من قاعدة عسكرية في محافظة وِلبا. وأكدت الشركة في بيان أنّها تمت "بنجاح" وحققت كل "أهدافها التقنية".

ووصل الصاروخ الذي يزن 2,5 طنًا إلى ارتفاع 46 كيلومترًا فوق خليج قادس، وهو علوّ كافٍ للابتعاد عن الغلاف الجوي لكن ليس بما يكفي للدوران حول الأرض.

وكما كان مخططًا، أنهى الصاروخ رحلته بعد خمس دقائق في المحيط الأطلسي، حيث أرسلت الشركة فريقًا لاستعادته.

وأكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بي ال دي سبايس" راوول توريس أن "هذا الإطلاق هو ثمرة عمل استمر أكثر من اثني عشر عامًا"، واصفًا عملية الإطلاق بـ"التاريخية". وقالت الشركة إنّ إسبانيا باتت مع هذه الرحلة "الدولة العاشرة في العالم التي تمتلك قدرة فضائية مباشرة".

وكان إطلاق "ميورا-1"، وهو صاروخ يبلغ ارتفاعه 12 مترًا، أُرجئ مرة أولى في 31 أيار/مايو بسبب رياح قوية، ثم مرة ثانية في 17 حزيران/يونيو بسبب مشكلة في أحد أنابيب إمدادات الطاقة.

واحترامًا للقانون المتعلق بالوقاية من حرائق الغابات في ظل درجات حرارة مرتفعة وجفاف حادّ، أعلنت "بي ال دي سبايس" أخيراً تأجيل إلى الخريف هذه الرحلة دون المدارية الأولى في تاريخ إسبانيا.

ويُفترض أن يشكل إطلاق "ميورا-1" خطوة أولى في ابتكار "ميورا-5"، وهو صاروخ صغير يتألف من قسمين ويبلغ ارتفاعه 35 متراً، ومصمم ليحمل اعتبارًا من العام 2025 أقمارًا اصطناعية تزن أقل من 500 كيلوغرام ويضعها في مدارها، بحسب "بي ال دي سبايس".

بالمقارنة مع الصواريخ الكبيرة من أمثال "فالكون 9" (سبايس اكس) و"أريان 6" (أريان غروب)، توفر الصواريخ الصغيرة مرونة في الاستخدام، فهي تحمل قمراً اصطناعياً واحداً، ويمكن إطلاقها بسرعة للاستجابة لحاجة ملحّة، أو لاستبدال قمر اصطناعي فيه خلل بآخر.

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