شركة دنماركيّة تخطّط لإنشاء أكبر مزرعة رياح في العالم قبالة الساحل البريطانيّ

قالت المجموعة في بيان "اتّخذت أورستد قرار الاستثمار النهائيّ بشأن أكبر مزرعة رياح بحريّة في العالم، هورنسي 3، والّتي ستبلغ طاقتها 2,9 جيغاوات، ومن المتوقّع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2027".

ستقوم مجموعة "أورستد" الدنماركيّة المتخصّصة في الطاقة المتجدّدة، بتشييد أكبر محطّة رياح في العالم قبالة الساحل البريطانيّ، وذلك حسبما أعلنت المجموعة اليوم الأربعاء.

ويواجه توليد الطاقة من الرياح صعوبة رغم الطموحات الأوروبّيّة لتخضير مصادر الطاقة المحلّيّة.

وقالت المجموعة في بيان "اتّخذت أورستد قرار الاستثمار النهائيّ بشأن أكبر مزرعة رياح بحريّة في العالم، هورنسي 3، والّتي ستبلغ طاقتها 2,9 جيغاوات، ومن المتوقّع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2027".

وتقع منطقة إنشاء المحطّة على بعد 100 ميل قبالة ساحل يوركشير، ومن المتوقّع أن تكون قادرة على توفير الكهرباء لأكثر من 3,3 مليون منزل.

وتشغّل أورستد حاليًّا 12 محطّة بحريّة لإنتاج الطاقة من الرياح في المملكة المتّحدة، من بينها هورنسيّ 1 و2.

وبمجرّد تشغيل التوربينات الجديدة "سيتمتّع موقع أورستد في هورنسي - الّذي يضمّ مزارع الرياح البحريّة هورنسي 1 و2 و3 - بقدرة مجمّعة تزيد عن 5 جيغاوات، ما يجعله أكبر موقع للرياح البحريّة في الخدمة في العالم"، وفق ما أكّدت المجموعة.

وأبرمت غالبيّة العقود المتعلّقة باستثمارات هورنسي 3 قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار بسبب التضخّم، ما سمح بتحقيق أسعار تنافسيّة، بحسب أورستد الّتي اضطرّت مؤخّرًا إلى التخلّي عن مشروع مزرعة رياح بحرّيّة ضخمة في الولايات المتّحدة.

وفيما يحتاج القطاع إلى استثمارات كبيرة لتلبية الطلب المتوقّع، يجد نفسه مقيّدًا بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الموادّ الأوّليّة.

وتخطّط أورستد أيضًا لبناء مزرعة الرياح البحريّة هورنسي 4 في هذه المنطقة، ويمكن لهذه المحطّة إنتاج 2,6 جيغاوات.