"تويوتا" تتخبّط في فضيحة تطال إحدى شركاتها الفرعية

سرعان ما بادرت "تويوتا" إلى الاعتذار الأربعاء، مقرّة بـ "فداحة" الوضع ومتعهّدة بـ "إصلاح جوهريّ" للشركة التابعة لها.

يتخبّط عملاق صناعة المركبات اليابانيّ "تويوتا" في فضيحة تزوير واسع تطال شركة "دايهاتسو" التابعة له وعمليّات سحب سيّارات من السوق في الولايات المتّحدة، ما انعكس انخفاضًا في أسهمه في البورصة.

وأطلقت وزارة النقل اليابانيّة الخميس عمليّة تفتيش في مقرّ "دايهاتسو" المتخصّصة في صناعة المركبات الصغيرة الرائجة جدًّا في اليابان والّتي اضطرّت الأربعاء إلى تعليق عمليّات تسليم سيّاراتها؛ بسبب عدّة اختلالات اكتشفت خلال فحوصات السلامة.

وسرعان ما بادرت "تويوتا" إلى الاعتذار الأربعاء، مقرّة بـ "فداحة" الوضع ومتعهّدة بـ "إصلاح جوهريّ" للشركة التابعة لها.

غير أنّ المجموعة الّتي ينتمي بعض المسؤولين فيها إلى عضويّة مجلس إدارة "دايهاتسو" لا يمكن أن "تعفى من مسؤوليّة الرقابة" على شركتها الفرعيّة، بحسب ما كشف تاتسوو يوشيدا المحلّل لدى "بلومبرغ إنتليجنس".

وتعزو لجنة الخبراء المستقلّين الّتي أجرت فحوصات لدى "دايهاتسو" خلال ثمانية أشهر الأخطاء الملحوظة في الشركة إلى عوامل مثل "الضغوطات القصوى من جرّاء مهل زمنيّة للتطوير جداً ضيّقة وصارمة" ونقص الخبرة عند المسؤولين.

وانعكست هذه الفضيحة على أسهم "تويوتا" في بورصة طوكيو الّتي انخفضت بنسبة 4% بعد تراجع أوّل بمعدّل 6% وقت افتتاح الأسواق الماليّة.

وقد تتسبّب هذه المشاكل بـ "خدش سمعة تويوتا"، لكنّها لن تمسّ بصورة الشركة على المدى الطويل نظرًا لمكانتها.

وسلّط تقرير الخبراء الضوء على اختلالات عميقة في مسارات الإنتاج لدى "دايهاتسو"، راصدًا 174 خللًا في 25 فئة مختلفة من الفحوصات، يعود البعض منها إلى العام 1989.

وفي المقابل، قد تنعكس السمعة المشوّهة لـ "دايهاتسو" المقرونة بنقص في مركباتها إيجابًا على شركات أخرى مثل "سوزوكي" الّتي تعدّ أبرز منافس لها في سوق السيّارات الصغيرة والّتي ارتفعت أسهمها بنسبة 2,1 % في البورصة.

أنتجت "دايهاتسو" أكثر من 1,7 مليون مركّبة على الصعيد العالميّ في الفترة 2022-2023 المنتهية في آذار/مارس الماضي، حوالى نصفها في اليابان. وتسجّل الشركة أغلبيّة مبيعاتها في اليابان وجنوب شرق آسيا.

وقد ترتدّ هذه الفضيحة بقوّة أكبر على قطاع صناعة السيّارات بنطاقه الواسع، إذ "لطالما أدّت الفضائح في القطاع إلى فحوصات أكثر دقّة لمسارات منح شهادات السلامة"، بحسب قول يوشيدًا.

وقد تتعالى "الأصوات للمطالبة بفحوصات أكثر عمقًا للقطاع"، إذا ما اعتبرت عمليّات التلاعب الّتي قامت بها "دايهاتسو" من الممارسات السائدة في هذا المجال، وفق تحليلات الخبير.