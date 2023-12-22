إيلون ماسك يطلق مشروعًا لبناء مصنع ضخم للبطّاريّات في الصين

زار ماسك الصين في وقت سابق من العام الحاليّ حيث التقى مسؤولين كبارًا في بكّين، وتفقّد مصنع "شنغهاي جيغا فاكتوري"...

أعلنت شركة "تيسلا" اليوم الجمعة، عن إطلاق مشروع جديد لبناء مصنع بطاريّات ضخم في شنغهاي الصينيّة.

ويعتبر هذا المشروع هو الثاني لشركة صناعة السيّارات الكهربائيّة الأميركيّة في الصين.

وأعلن المشروع في نيسان/أبريل بعدما قدّم رئيس الشركة إيلون ماسك خطّة مبهمة، لكنّ طموحة للمستثمرين لتعزيز النموّ.

ووقع ممثّلو الشركة اتّفاقًا للاستحواذ على أرض لبناء المصنع في ضواحي شنغهاي صباح الجمعة على ما ذكرت "شينخوا".

ويتوقّع أن ينتج المصنع 10 آلاف بطّاريّة "ميغاباك" سنويًّا وأن "يبدأ تشييده مطلع العام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير" من ذاك العام.

وتقول "تيسلا" إنّ بطّاريّات "ميغاباك" المخصّصة لتخزين الطاقة وتحقيق الاستقرار في إمدادات شبكات الطاقة، قادرة على تخزين أكثر من 3 ميغاوات/ساعة من الطاقة.

وسيكون هذا المصنع الثاني للمجموعة الأميركيّة في المدينة الصينيّة بعد مصنع "شنغهاي جيغا فاكتوري" الضخم الّذي بدأ إنشاؤه عام 2019.

وزار ماسك الصين في وقت سابق من العام الحاليّ حيث التقى مسؤولين كبارًا في بكّين، وتفقّد مصنع "شنغهاي جيغا فاكتوري".