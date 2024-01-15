"ناسا" تطلق الخميس مهمّة "أكسيوم ميشن 3" إلى محطّة الفضاء الدوليّة

والطاقم المكوّن من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق في ناسا لوبيز أليغريا، والإيطاليّ والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبّيّة السويديّ ماركوس واندت...

أعلنت كالة الفضاء الأميركيّة، ناسا، عن إطلاق مهمّة "إكسيوم ميشن 3"، وهي ثالث مهمّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركيّة (ناسا) الاثنين، عن الجدول الزمنيّ لرحلة "أكسيوم ميشن 3" إلى محطّة الفضاء الدوليّة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني (ليل الأربعاء الخميس) في تمام الساعة 01:11 بتوقيت تركيّا (22:11 ت.غ).

وبناء على ذلك، سيتمّ عقد برنامج تدريبيّ للطيران غدًا الثلاثاء ومؤتمر صحفيّ لمهندسي الطيران في الوكالة الأميركيّة.

ومن المتوقّع أن تلتحم "أكسيوم ميشن 3" بمحطّة الفضاء الدوليّة يوم الجمعة عند الساعة 13:15 بتوقيت تركيّا (10:15 ت.غ).

والطاقم المكوّن من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق في ناسا لوبيز أليغريا، والإيطاليّ والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبّيّة السويديّ ماركوس واندت.

وفي أبريل/ نيسان 2023، قدّم الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان أوّل رائدي فضاء تركيّين سينطلقان في مهمّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة، هما الأوّل هو ألبير غزر أوجي، والاحتياطيّ توفا جيهانغير أتاسيفر.