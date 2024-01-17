شركة "إيبك" تعلن خسارة معركتها القضائيّة الكبرى مع "آبل"

أعلنت المحكمة العليا أنّها لن تستمع إلى الطعون المقدّمة من "آبل" أو "إبيك" في القضيّة المستمرّة منذ فترة طويلة، ما يضع حدًّا لمعركة قانونيّة كبرى.

أعلن رئيس شركة "إبيك غايمز" الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، الثلاثاء أنّ شركته "خسرت" المعركة القضائيّة لإجبار "آبل" على فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركيّة النظر في القضيّة.

وكتب تيم سويني على منصّة إكس "المعركة القانونيّة لفتح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لـ"آبل" أمام المتاجر وخدمات الدفع المنافسة قد خسرت في الولايات المتّحدة".

وأضاف "هذه نتيجة حزينة لجميع المطوّرين".

وقد أعلنت المحكمة العليا أنّها لن تستمع إلى الطعون المقدّمة من "آبل" أو "إبيك" في القضيّة المستمرّة منذ فترة طويلة، ما يضع حدًّا لمعركة قانونيّة كبرى.

وفي عام 2020، أطلقت إبيك إجراءات ضدّ شركتي "آبل" و"غوغل" اللّتين تهيمنان بشكل كبير على اقتصاد الأجهزة المحمولة في العالم عبر نظامي "آي او اس" و"أندرويد"، وفرضتا عمولات على مشتريات المستخدمين. وتتّهم إبيك الشركتين العملاقتين باحتكار هذه السوق.

وتتقاضى "آبل" و"غوغل" ما يصل إلى 30% من جميع المعاملات الماليّة الّتي تحصل في متاجر التطبيقات الخاصّة بهما، ما ترى فيه شركات ناشرة للتطبيقات "ضريبة" غير عادلة على منتجاتها.

وقبل عامين، وفي أعقاب الدعوى القضائيّة بين "آبل" و"إبيك"، طلبت قاضية فدراليّة أميركيّة من "آبل" السماح للناشرين بتقديم طرق دفع بديلة للمستخدمين، لكنّها اعتبرت خصوصًا أنّ "إبيك" فشلت في إثبات ادّعاءاتها بانتهاك "آبل" قانون المنافسة.