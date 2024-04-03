تيسلا تحقّق "نتيجة كارثيّة" في الربع الأوّل من 2024

في عام 2023، أقرّت تيسلا تخفيضات في أسعار مركّباتها في الولايات المتّحدة لجعل سيّاراتها ميسورة التكلفة في سياق ارتفاع معدّلات التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما أوضح رئيس الشركة إيلون ماسك...

سلّمت شركة "تيسلا" الأميركيّة للسيّارات الكهربائيّة عددًا أقلّ من المركبات في الربع الأوّل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبكمّيّات أقلّ من توقّعات السوق، في نتيجة "كارثيّة" أثارت "صدمة سلبيّة" بحسب متخصّصين في القطاع.

وبلغ عدد المركبات الكهربائيّة الّتي سلّمتها المجموعة 368 ألفًا و810 مركّبات في المجموع، مقارنة بـ457 ألفًا كانت متوقّعة بحسب إجماع المحلّلين. كما انخفض إنتاجها بنسبة 8,5% ليبلغ 433 ألفًا و371 مركّبة.

وأوضحت المجموعة في بيان أنّ "الانخفاض في الأحجام يرجع جزئيًّا إلى مراحل الإنتاج الأوّليّة للإصدار الجديد من الطراز 3 (Model 3) في مصنع فريمونت الخاصّ بنا" في كاليفورنيا.

وعزت المجموعة هذه النتائج أيضًا إلى مشكلات في التسليم مرتبطة بالنزاع في البحر الأحمر، في ظلّ الهجمات الصاروخيّة الّتي يشنّها الحوثيّون على السفن، وعمليّة التخريب الّتي شلّت مصنعها في ألمانيا أيّامًا عدّة.

وأعلنت مجموعة صغيرة من اليسار المتطرّف مسؤوليّتها عن الحريق الّذي اندلع في عمود كهرباء في آذار/مارس الماضي، ما أدّى إلى إغلاق هذا المصنع القريب من برلين، وهو موقع الإنتاج الوحيد لشركة تيسلا في أوروبا، لأيّام عدّة.

قرابة الساعة 18,30 ت غ الثلاثاء، خسرت أسهم تيسلا 5,23 في المئة في بورصة نيويورك.

لكنّ المجموعة لم تذكر الصين، حيث تواجه مع ذلك منافسة قويّة من الشركات المصنّعة المحلّيّة، ولا سيّما "بي واي دي" الّتي انتزعت منها لقب أكبر بائع عالميّ للسيّارات الكهربائيّة في الربع الرابع من عام 2023.

ووصفت مذكّرة صادرة عن محلّلي شركة "ويدبوش" الربع الأوّل لشركة تيسلا بأنّه "كارثي"، معتبرة أنّ هذه النتائج شكّلت "صدمة سلبيّة" للسوق.

وأضافت المذكّرة "فلنقلها بصراحة: على الرغم من أنّنا كنّا نتوقّع ربعًا سيّئًا، إلّا أنّ هذه كارثة مطلقة في الربع الأوّل يصعب تفسيرها".

وتابع الخبراء قائلين "نعتبر هذه لحظة مفصليّة في تاريخ تيسلا"، حيث يجب على رئيسها إيلون ماسك العمل على "عكس" هذا الأداء الضعيف وإلّا "قد نكون مقبلين على أيّام مظلمة يمكن أن تؤثّر على تيسلا على المدى الطويل".

في عام 2023، أقرّت تيسلا تخفيضات في أسعار مركّباتها في الولايات المتّحدة لجعل سيّاراتها ميسورة التكلفة في سياق ارتفاع معدّلات التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما أوضح رئيس الشركة إيلون ماسك.

لكنّ المجموعة الأميركيّة أشارت في منتصف آذار/مارس الماضي إلى أنّه سيكون من الضروريّ دفع مبلغ إضافيّ قدره ألف دولار اعتبارًا من الأوّل من نيسان/ابريل لشراء "موديل واي" Model Y.

ولم تقدّم الشركة المصنّعة أيّ إشارة الثلاثاء حول أحدث إضافة إلى مجموعتها، وهي شاحنة البيك أب "سايبرتراك" Cybertruck ذات التصميم الاستشرافيّ، والّتي سلّمت أولى نماذجها في تشرين الثاني/نوفمبر بعد طول انتظار.

وتوقّع خبراء شركة "كوكس أوتوموتيف" زيادة بنسبة 5,6% في مبيعات الشركات المصنّعة في الربع الأوّل، مستفيدة من الأجواء الإيجابيّة في سوق العمل ومن سلسلة التوريد الأكثر سلاسة، ولكن مع انخفاض بنسبة 3,1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.