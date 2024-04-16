"سامسونغ" تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكيّة في العالم

وتتوقع شركة "اي دي سي" أن تحافظ سامسونغ وأبل على سيطرتهما على سوق الهواتف الذكية، بينما يسعى المنافسون الصينيون إلى تعزيز مبيعاتهم، وفق ريث...

استعادت سامسونغ موقعها على رأس قائمة مبيعات الهواتف الذكية، منتزعة الصدارة من أبل، مع سدّ المنافسين الصينيين الفجوة بين الشركتين الرائدتين في السوق، على ما ذكرت "إنترناشونال داتا كوربوريشن" ("أي دي سي") المتخصصة في أخبار القطاع الاثنين.

وقالت شركة "اي دي سي" استناداً إلى بياناتها الأولية إن سامسونغ، ومقرها كوريا الجنوبية، تفوقت على منافستها الأميركية أبل، بعدما ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في كل أنحاء العالم بنسبة 8 في المئة تقريباً في الربع الأول من هذا العام إلى 289,4 مليون وحدة.

وكان هذا الربع الثالث على التوالي من النمو في سوق الهواتف الذكية العالمية، ما يشير إلى أن مسار التعافي من الركود في القطاع قائم حالياً، بحسب "اي دي سي".

وتوقع نائب رئيس فريق "اي دي سي" لأجهزة تعقب التنقل وأجهزة المستهلك في العالم راين ريث أن تزيد شركات الهواتف الذكية الكبرى من حصصها في السوق، وأن تكافح العلامات التجارية الصغيرة من أجل الحصول على مكانتها مع تقدم مراحل التعافي.

وشحنت سامسونغ 60,1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من هذا العام، مستحوذة على قرابة 21 % من السوق، بحسب أرقام "اي دي سي".

وأفادت مؤسسة "اي دي سي" أن شركة أبل شحنت 50,1 مليون جهاز "آي فون"، لتستحوذ على ما يزيد قليلاً عن 17 % من السوق في الفترة نفسها.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية المصنعة من أبل بنسبة 9,6 في المئة مقارنة بالربع الماضي، في حين انخفضت شحنات سامسونغ بأقل من واحد في المئة، وفق "اي دي سي".

وفي الوقت نفسه، شهدت شركة شاومي الصينية نمواً في الشحنات بنسبة ناهزت 33 في المئة، لتسجل مبيعاتها 40,8 مليون وحدة، وحققت شركة "ترانسيون" (المصنعة خصوصاً لهواتف "إنفينيكس" و"تكنو" و"آي تل") نمواً بحوالى 85 في المئة إلى 28,5 مليون وحدة، لتحتلا المركزين الثالث والرابع في سوق الهواتف الذكية، وفق ما ذكرت مؤسسة "اي دي سي".

وقال ريث "بعدما تمكنت شركة أبل من احتلال المركز الأول نهاية العام 2023، نجحت سامسونغ في إعادة تأكيد موقعها الرائد في سوق الهواتف الذكية في الربع الأول" من العام الحالي.

وتتوقع شركة "اي دي سي" أن تحافظ سامسونغ وأبل على سيطرتهما على سوق الهواتف الذكية، بينما يسعى المنافسون الصينيون إلى تعزيز مبيعاتهم، وفق ريث.

وقالت مديرة الأبحاث في الفريق التابع لـ"اي دي سي" نبيلة بوبال "هناك تحول في القوى بين الشركات الخمس الكبرى، ومن المرجح أن يستمر ذلك مع تعديل اللاعبين في السوق استراتيجياتهم في مرحلة ما بعد التعافي".