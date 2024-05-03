"آبل" تشهد انخفاضًا في مبيعات هواتف "آيفون" و"آيباد"

أشار المحلّل لدى "إي ماركتر"، جاكوب بورن إلى أنّ "انخفاض الطلب على آي فون في الصين أدّى إلى انخفاض كبير في الإيرادات".

شهدت "أبل" انخفاضًا في مبيعاتها من أجهزة "آي فون" و"آي باد" وإكسسواراتها في بداية العام، فيما شكّلت خدمات الشركة العملاقة قوّة دفع رئيسيّة لنتائجها الفصليّة، في ظلّ انتظار المتابعين بفارغ الصبر خطواتها على صعيد الذكاء الاصطناعيّ.

وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس (الربع الثاني من سنتها الماليّة الّتي تنطلق مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر)، حقّقت المجموعة الّتي تتّخذ مقرًّا في كاليفورنيا، مبيعات بقيمة 90,75 مليار دولار، مع أرباح صافية بلغت 23,6 مليار دولار، في انخفاض ربعيّ هو الثاني لـ"أبل" خلال عام واحد، لكنّ النتائج أتت أقلّ سوءًا ممّا كانت تخشى السوق.

وفي ظلّ غياب النتائج المبهرة المعتادة لعلامة "أبل" التجاريّة، أبدى المستثمرون ارتياحًا لإعلانها الخميس عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم بقيمة 110 مليارات دولار.

فقد ارتفعت أسهم شركة أبل بأكثر من 6% خلال التعاملات الإلكترونيّة بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وحقّقت مبيعات منتجها الرائد "آي فون"، إيرادات تقلّ عن 46 مليار دولار في الربع الثاني من عامها الماليّ المتعثّر، بانخفاض 10% على أساس سنويّ، وفق بيان أرباح "أبل" الصادر الخميس.

وأشار المحلّل لدى "إي ماركتر" Emarketer جاكوب بورن إلى أنّ "انخفاض الطلب على آي فون في الصين أدّى إلى انخفاض كبير في الإيرادات".

وكانت أبل قد نجحت في تخطّي سامسونغ في عام 2023 على صعيد مبيعات الهواتف الذكيّة، لكنّ الشركة الأميركيّة تراجعت مجدّدًا عن الصدارة أمام العملاق الكوريّ الجنوبيّ في الربع الأوّل من عام 2024، بحسب شركة الأبحاث المتخصّصة "اي دي سي"، بينما سجّلت العلامتان التجاريّتان الصينيّتان شاومي وترانسيون نموًّا قويًّا، في سياق الانتعاش في هذه السوق.

وشدّد رئيس "آبل" تيم كوك خلال مؤتمر مع المحلّلين على أنّ مقارنة الأرقام الجديدة مع تلك المسجّلة أوائل عام 2023 غير مواتية، إذ إنّ تلك الفترة سجّلت مبيعات كبيرة لهواتف "آبل" الذكيّة بعد حلّ مشكلات في سلسلة التوريد.

وأكّد كوك أيضًا أنّ مبيعات هواتف آي فون "تواصل نموّها في أسواق معيّنة، بما في ذلك الصين". وقال "بحسب (بيانات شركة) كانتار، فإنّ الهاتفين الذكيّين الأكثر مبيعًا في المدن الصينيّة خلال الربع الماضي هما آي فون 15 وآي فون 15 برو ماكس".

من ناحية أخرى، رحّب تيم كوك بـ"الرقم القياسيّ التاريخيّ" للخدمات، الّتي تشمل متجر التطبيقات "آب ستور" App Store، ومنصّات بثّ الموسيقى والفيديو (آبل تي في بلاس Apple TV+)، فضلًا عن خدمات تخزين البيانات عن بعد (كلاود).

وحقّق هذا النشاط حجم مبيعات يقارب 24 مليار دولار، وبات يمثّل أكثر من 26% من إيرادات الشركة.

وعلى عكس شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، على رأسها غوغل ومايكروسوفت، الّتي أعلنت عن منتجات وخدمات مساعدة جديدة بالذكاء الاصطناعيّ، لا تزال استراتيجيّة أبل في هذا المجال غامضة، بانتظار إعلانات محتملة في مؤتمر المطوّرين المقبل في حزيران/يونيو.