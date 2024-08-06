إيلون ماسك يعيد رفع قضيّة ضدّ شركة "أوبن إيه آي"

في نهاية 2022، أحدثت "أوبن إيه آي" ضجّة كبيرة مع إطلاق برنامجها "تشات جي بي تي" الّذي يتيح إنشاء نصوص بناء على طلب بسيط بلغة يوميّة، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناء أيضًا على طلبات مكتوبة...

أعاد الملياردير إيلون ماسك الاثنين رفع الدعوى الّتي سبق وتقدّم بها قبل أن يسحبها، ضدّ المشاركين في تأسيس "أوبن إيه آي"، مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، متّهمًا إيّاهما بعدم احترام المهمّة الرئيسيّة للشركة المتخصّصة بالذكاء الاصطناعيّ.

وتأتي هذه الدعوى بعد شهرين تقريبًا من سحب رئيس شركتي "تيسلا" و"سابيس إكس" والمساهم في "أوبن إيه آي"، فجأة دعوى مماثلة ضدّ "أوبن إيه آي" ومؤسّسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللّذين يتّهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضلّلة.

وانضمّ ماسك إلى "أوبن إيه آي" عام 2015 على أساس أنّها شركة غير ربحيّة، لكنّ ألتمان خدعه بحسب قوله، وقرّر في النهاية التحالف مع شركة "مايكروسوفت".

وأشارت الدعوى إلى أنّ "ألتمان أكّد لماسك أنّ الجانب غير الربحيّ يجعل من الممكن ضمان الحياد والتركيز على الأمان والشفّافيّة لصالح الجميع، وليس فقط المساهمين، لكن اتّضح أنّ هذا الكلام لم ينفذ، وأنّها عمليّة احتيال كبيرة قام بها ألتمان".

وذكرت الدعوى أيضًا أنّ "النتيجة كانت أن أوبن إيه آي الّتي لألتمان ومايكروسوفت مصالح كبيرة فيها، قيّمت أخيرًا بمبلغ كبير جدًّا قدره 100 مليار دولار".

وأضافت "نتيجة لأعمالهما غير القانونيّة، حقّق المتّهمان ثروة بشكل غير عادل تصل إلى مليارات الدولارات، في حين أنّ ماسك الّذي شارك في تأسيس الشركة الناشئة الربحيّة، خدع هو والعامّة".

وفي نهاية 2022، أحدثت "أوبن إيه آي" ضجّة كبيرة مع إطلاق برنامجها "تشات جي بي تي" الّذي يتيح إنشاء نصوص بناء على طلب بسيط بلغة يوميّة، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناء أيضًا على طلبات مكتوبة.

ودعمت "مايكروسوفت" استثمارات "أوبن إيه آي" الّتي تقدّر بمليارات الدولارات، ودعمت أيضًا إدارة الشركة الناشئة عندما سعى مجلس الإدارة إلى إقالة سام ألتمان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفرضت توظيفه وكلّ الموظّفين الّذين لم يؤيّدوا رحيله.

وتراجع مجلس إدارة "أوبن إيه آي" في نهاية المطاف عن قراره، وأعاد ألتمان إلى منصبه، قبل استبدال عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأطلق ماسك شركته "إكس إيه آي" المتخصّصة بالذكاء الاصطناعيّ في العام 2023.