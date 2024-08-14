"ساكانا" اليابانيّة تطوّر أوّل نظام ذكاء اصطناعيّ للأبحاث العلميّة

أشارت الشركة إلى أنّ نظامها يستطيع مراجعة المقالات الّتي أنشأها الذكاء الاصطناعيّ بدقّة قريبة من دقّة الإنسان، وتقليد بيئة المجتمع العلميّ الّتي ينشئها العلماء....

طوّرت شركة البحث والتطوير (ساكانا إيه آي) في اليابان أوّل نظام ذكاء اصطناعيّ قادر على إجراء البحوث العلميّة بشكل مستقلّ.

وفي مدوّنة نشرتها الشركة على موقعها الإلكترونيّ، أعلنت عن تطوير أوّل "عالم ذكاء اصطناعيّ" نتيجة العمل المشترك مع مختبرات فورستر وجامعة أكسفورد وجامعات أخرى كثيرة.

وذكرت أنّ "عالم الذكاء الاصطناعيّ" المطوّر يستطيع استخدام نظام التعلّم الآليّ للاكتشافات والأبحاث العلميّة.

وأوضحت أنّ النظام الجديد يمكنه فحص الأبحاث الحاليّة وتقديم أفكار بحثيّة جديدة، وكتابة أكواد للبحث.

وأفادت أنّه يمكنه تلخيص نتائج البحث وتقديم نتائجه الخاصّة على شكل بحث علميّ.

وأشارت الشركة إلى أنّ نظامها يستطيع مراجعة المقالات الّتي أنشأها الذكاء الاصطناعيّ بدقّة قريبة من دقّة الإنسان، وتقليد بيئة المجتمع العلميّ الّتي ينشئها العلماء.

ولفتت إلى أنّ الأبحاث الّتي من المزمع أن يجريها نظام الذكاء الاصطناعيّ ستتمحور حول أنظمة التعلّم الآليّ وكتابة الأكواد، إضافة إلى كتابة مقالات أكاديميّة حول هذه الموضوعات.