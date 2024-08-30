باستثمارات تبلغ 850 مليون دولار: "غوغل" تعلن عن بناء مركز بيانات في الأوروغواي

أوضحت "غوغل" أنّ الموقع الجديد في الأوروغواي بمجرّد تشغيله، سيتمّ دمجه في الشبكة العالميّة للشركة الّتي تضمّ 28 مركز بيانات في العالم...

أعلنت شركة "غوغل" الخميس عن إنشاء مركز بيانات في أوروغواي هو الثاني للشركة الأميركيّة في أميركا الجنوبيّة، باستثمارات تبلغ 850 مليون دولار.

وسيتمّ بناء المركز في باركيه دي لا سيينسياس على بعد حوالي 30 كيلومترًا من وسط مدينة مونتيفيديو، وسيكون مسؤولًا عن خدمات "غوغل" الرقميّة مثل البحث، ويوتيوب، والخرائط، ومساحة العمل، بحسب بيان للشركة.

وقال رئيس "غوغل كلاود" في أميركا اللاتينيّة إدواردو لوبيز "يسعدنا أن نعلن عن هذا الإنجاز المهمّ الّذي يشكّل جزءًا من ثلاثة التزامات رئيسيّة: التزامنا المستمرّ تجاه أميركا اللاتينيّة، وهدفنا المتعلّق بالاستدامة وإيماننا القويّ بأنّ الأوروغواي هي مركز للابتكار في المنطقة".

وسيكون مركز البيانات هذا الثاني لشركة التكنولوجيا العملاقة في أميركا الجنوبيّة، بعد المركز الموجود في كويليكورا في تشيلي، والّذي تمّ تأسيسه في العام 2015.

وبدأت المفاوضات بشأن إنشاء المقرّ في الأوروغواي عام 2019، خلال عهد حكومة الرئيس السابق تاباري فاسكيز، وقد أعلنت "غوغل" عن تشييده الخميس، بعد الحصول على التصاريح البيئيّة المطلوبة.

وأثارت كمّيّة المياه اليوميّة اللازمة لمركز بيانات "غوغل" تساؤلات في الأوروغواي من علماء بيئيّين وأكاديميّين، خصوصًا بعد أزمة إمدادات مياه الشرب الناجمة عن الجفاف التاريخيّ عام 2023.

وأشارت "غوغل" الخميس إلى أنّ مركز البيانات الجديد هذا سيستخدم "تقنيّة تبريد الهواء" الّتي تعدّ "صديقة للبيئة".

وقال لوبيز "إنّ الاستدامة هي في خضمّ كلّ ما نقوم به، وقد صمّمت مراكز البيانات لدينا ويتمّ تشغيلها استنادًا إلى مبادئها"، مضيفًا "إنّها قيمة مشتركة مع مجتمع الأوروغواي، ونحن ملتزمون بتطوير أعمالنا في الأوروغواي، وفي مختلف أنحاء العالم بطريقة مسؤولة".

وأوضحت "غوغل" أنّ الموقع الجديد في الأوروغواي بمجرّد تشغيله، سيتمّ دمجه في الشبكة العالميّة للشركة الّتي تضمّ 28 مركز بيانات في العالم.