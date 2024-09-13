مراجعة جهاز Huawei MatePad Pro 12.2: تصميم أنيق وأداء فائق

بإلقاء نظرة سريعة على ميزات جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 الجديد نلاحظ اهتمام متزايد بالتقنيات الحديثة جنبًا إلى جنب مع التصميم الأنيق

هل سمعت عن الجهاز الجديد من هواوي؟ في منتصف هذا الشهر، أطلقت هواوي أو واوي جهازها الجديد جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 وهو جهاز لوحي رائد تعد الشركة من خلاله عملائها بتجربة استثنائية بفضل شاشة OLED ثنائية الطبقة، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات المبتكرة. ناهيك عن تصميم الجهاز بألوان جديدة جذابة، فضلًا عن تزويده بأحدث التقنيات الذكية. فهل أنت متحمس لمعرفة مواصفات هذا الجهاز؟

الميزات الأساسية في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2

بإلقاء نظرة سريعة على ميزات جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 الجديد نلاحظ اهتمام متزايد بالتقنيات الحديثة جنبًا إلى جنب مع التصميم الأنيق، لنستعرض الميزات الرئيسة في الجهاز سريعًا:

شاشة OLED ثنائية الطبقة: تتميز هذه الشاشة بتباين عالٍ، سطوع فائق، ووضوح رائع، حتى في ظل الإضاءة الساطعة.

تصميم أنيق: يأتي الجهاز بثلاثة ألوان جديدة: ذهبي، أبيض وأسود.

كاميرات متعددة: يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل للاتصالات الفيديو.

أداء قوي: يتميز الجهاز بأداء قوي بفضل معالج قوي وذاكرة وافرة.

بطارية طويلة الأمد: توفر البطارية القوية عمرًا طويلاً للاستخدام اليومي.

قلم إلكتروني متطور: يدعم الجهاز قلم إلكتروني متطور للاستخدام في الرسم والكتابة.

المواصفات الفنية في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2

بالانتقال إلى لغة الأرقام، نستعرض فيما يلي المواصفات الفنية في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2:

الشاشة: 12.2 بوصة. OLED ثنائية الطبقة. 2800 × 1840 بكسل. 92% نسبة الشاشة إلى الجسم. 2000000:1 نسبة التباين. 2000 نيت سطوع. 1.07 مليار لون. مساحة ألوان P3. دقة ألوان ΔE < 1.

الأبعاد والوزن: 128.53 × 271.25 × 5.5 مم، 508 جرام.

الكاميرا الخلفية: 13 ميجابيكسل (فتحة f/1.8، ضبط تلقائي للبؤرة). 8 ميجابيكسل (فتحة f/2.2، تركيز ثابت). الكاميرا الأمامية: 8 ميجابيكسل (فتحة f/2.0، تركيز ثابت).

البطارية: 10050 مللي أمبير في الساعة.

المعالج: Kirin 9000E.

الذاكرة العشوائية: 8 أو 12 جيجابايت.

التخزين الداخلي: 256 جيجابايت.

جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

لقد لفتنا النظر إلى الميزات المبتكرة التي تأتي مع جهاز جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 ولكن هل كنت تتوقع أن تصل تلك الميزات إلى تدعيم الجهاز بقدرات الذكاء الاصطناعي؟

نعم يقدم جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 تجربة استخدام استثنائية بفضل مجموعة واسعة من الميزات القوية، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وفيما يلي نقدم نظام التشغيل وأهم قدرات الذكاء الاصطناعي المضافة لجهاز Huawei MatePad Pro 12.2:

نظام التشغيل:

HarmonyOS 4.2: يعمل الجهاز بنظام التشغيل هارمونِي أو إس 4.2، وهو نظام تشغيل حديث ومبتكر من هواوي.

مساعد الصوت Celia: يتميز الجهاز بمساعد الصوت سيلينا، الذي يقدم مجموعة من الوظائف الذكية مثل تدوين الملاحظات، والمساعدة الصوتية..

ميزات الذكاء الاصطناعي:

مساعد المستندات: يمكن استخدام سيلينا لاستخراج ملخص من ملفات PDF أو طرح أسئلة حول المحتوى.

أداة الكتابة الذكية: تساعد هذه الأداة في كتابة النصوص بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

مساعد المعلومات: يمكن استخدام سيلينا للتعرف على النقاط الرئيسية في المقالات الطويلة.

أدوات الذكاء الاصطناعي للملاحظات: تساعد هذه الأدوات في كتابة الملاحظات بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

البطارية والشحن في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2

تعلم شركة هواوي أن أي ميزات مهما كانت عظيمة ومبتكرة لن تجعل مستخدميها يغضون الطرف عن وجود بطارية ضعيفة تحتاج لوقت شحن طويل، ولذلك يمتلك جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 بطارية بقوة 5050 مللي أمبير، الأمر الذي سيوفر لك وقت تشغيل طويل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 100 وات، وهو ما يسمح بشحن البطارية بنسبة 85% في 40 دقيقة. كما يمكن للبطارية الاحتفاظ بالشحنة لمدة تزيد عن عام واحد!

الميزات الإضافية في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2

لم تكتف هواوي بكل تلك الميزات الأساسية في جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 ولذلك لجأت إلى دعم تصميمها الجديد بميزات أخرى تشمل:

تطبيق Born to Draw: يقدم الجهاز تطبيقًا متخصصًا للرسم والرسم الرقمي، مع مجموعة واسعة من الفرش والألوان والأنماط.

إرسال الرسائل عبر القمر الصناعي: يمكن استخدام الجهاز لإرسال واستقبال الرسائل عبر القمر الصناعي، وذلك يشمل الرسائل المصورة!

تقنية NearLink: يوفر الجهاز اتصال لاسلكي عالي السرعة والمدى.

مستشعر البصمة: يضم الجهاز مستشعر بصمة جانبي لتأمين الوصول إلى الجهاز وتطبيقاته.

اتصالات لاسلكية: يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi و Bluetooth 5.2.

الاستخدامات المحتملة لجهاز Huawei MatePad Pro 12.2

نظرًا لميزاته الكثيرة والمتنوعة، يغطي جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 مجالات استخدام عديدة، ونحن ننصحك باقتنائه إذا كنت تبحث عن جهاز يساعدك في:

العمل والتعليم: يمكن استخدام الجهاز للعمل عن بعد، الدراسة عبر الإنترنت، وتحرير المستندات.

الترفيه: يمكن استخدام الجهاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، والاستماع إلى الموسيقى، ولعب الألعاب.

التواصل الاجتماعي: يمكن استخدام الجهاز للتواصل مع الأصدقاء والأسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

العمل: إذا كنت كاتب محتوى ربما سيكون جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 مساعدك السري في التميز بعملك!

أسعار جهاز Huawei MatePad Pro 12.2

يأتي جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 بسبعة إصدارات مختلفة، فيما بدأ البيع الرسمي في 13 أغسطس كما ذكرنا. وفيما يلي أسعار الإصدارات المختلفة (تقريبية، قابلة للتغيير حسب سعر الصرف):

هواوي ميت باد برو 12.2 (12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت مساحة تخزين): 4299 يوان (حوالي 600 دولار أمريكي).

هواوي ميت باد برو 12.2 (12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت مساحة تخزين): 4799 يوان (حوالي 670 دولار أمريكي).

هواوي ميت باد برو 12.2 (إصدار Papermatte، 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت مساحة تخزين): 4899 يوان (حوالي 680 دولار أمريكي).

هواوي ميت باد برو 12.2 (إصدار Papermatte، 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت مساحة تخزين): 5399 يوان (حوالي 750 دولار أمريكي).

هواوي ميت باد برو 12.2 (إصدار Papermatte، 12 جيجابايت رام + 1 تيرابايت مساحة تخزين): 5999 يوان (حوالي 830 دولار أمريكي).

والخلاصة أن جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 يقدم تجربة استثنائية بفضل ميزاته المتعددة، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي، الأداء القوي، التصميم الأنيق، والبطارية طويلة الأمد. ولذلك نحن نعتقد أن هذا الجهاز خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي متطور ومليء بالمميزات.