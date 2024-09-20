كل ما تحتاج لمعرفته عن هاتف iPhone 16

بعد أن أصبح iPhone 16 متوفراً للشراء بعد كل هذا الانتظار، أصبح بإمكاننا الإجابة على السؤال الذي يراود الجميع عن إذا ما كان من الأفضل اختياره أو اختيار iPhone 16 Pro Max.

بعد أن أصبح iPhone 16 متوفراً للشراء بعد كل هذا الانتظار، أصبح بإمكاننا الإجابة على السؤال الذي يراود الجميع عن إذا ما كان من الأفضل اختياره أو اختيار iPhone 16 Pro Max.

موعد إطلاق iPhone 16 والحجز المسبق للشراء

تم الإعلان عن iPhone 16 بشكل رسمي في وقت سابق من هذا الشهر وبدأت الحجوزات المسبقة للمبيع في 13 سبتمبر. أصبحت النافذة الزمنية الضيقة ما بين الإعلان الرسمي عن الهواتف وفتح باب الحجوزات المسبقة واحدة من عادات شركة Apple وذلك للسماح للمستخدمين المهتمين بشراء الهاتف بحجزه مسبقاً قبل أن يتضخم الازدحام للشراء.

يبدأ شحن أجهزة iPhone 16 المباعة وتوفرها في متاجر الشراء في 20 سبتمبر وهذا يعني أن أوائل المشترين سيحصلون بالفعل على أجهزتهم بسرعة فائقة.

مواصفات هاتف iPhone 16

دعونا نلقي نظرة سريعة على المواصفات الفنية التي يتميز بها هاتف iPhone 16 وهي كالتالي:

أبعاد هاتف iPhone 16

يقيس هاتف iPhone 16 بالضبط 147.6x 71.6x 7.8 mm مما يجعله هاتفاً مضغوطاً ومريحاً في اليد.

وزن هاتف iPhone 16

يزن هاتف iPhone 16 ما يقدر بـ 170 غ مما يعني أنه هاتف خفيف الوزن ومناسب للاستخدام اليومي.

شاشة عرض iPhone 16

تم تزويد هاتف iPhone 16 بشاشة عرض بقياس 6.1 إنش من نوع OLED وهي تقدم للمستخدم ألواناً نابضة بالحياة وتبايناً عميقاً لتجربة مشاهدة مميزة.

دقة هاتف iPhone 16

تبلغ دقة هاتف iPhone 16 رقماً مثيراً للإعجاب هو 2556x 1177 بيكسل.

معدل التحديث في iPhone 16

شاشة عرض هاتف iPhone 16 تقوم بالتحديث التلقائي بمعدل 60Hz وهو معدل سلس ويؤدي الغرض لمعظم المهام إلا أنه لا يرقى إلى مستوى تحديث iPhone 16 Pro أو الأجهزة المشابهة له من فئة Pro.

شريحة المعالج في iPhone 16

الجهاز يعمل بشريحة A18 وهو يقدم أداءً سريعاً وعملياً للاستخدام اليومي.

كاميرا هاتف iPhone 16

تتضمن الكاميرات الخلفية كاميرا رئيسية 48MP بقياس (26mm, f/1.6) وعدسة ألتراوايد 12MP بقياس (13mm, f/2.2)، أما الكاميرا الأمامية فهي مزودة بعدسة 12MP (f/1.9) لصور سيلفي مميزة ولاتصالات الفيديو.

خيارات الذاكرة والتخزين في هاتف iPhone 16

يتوفر جهاز iPhone 16 بخيارات تخزين هي 128GB أو 256GB أو 512GB.

إيجابيات وسلبيات هاتف iPhone 16

إيجابيات هاتف iPhone 16

الكاميرا الأساسية 48MP تقدم صوراً واضحة ودقيقة وواقعية جميلة.

شاشة العرض تتميز بسطوع كافي ووضوح كبير حتى ضمن ظروف الإضاءة الخارجية القوية.

يسمح زر التقاط الصور بالحصول على صور ممتازة بشكل سريع وأكثر ملائمة للمتغيرات.

تقدم شريحة A18 أداءً سلساً لمعظم مهام الهاتف.

يقدم هذا الهاتف قيمة ممتازة لقاء سعر مقبول جداً بالمقارنة بإصدارات هواتف Pro.

سلبيات هاتف iPhone 16

لا يرقى معدل تحديث الشاشة 60Hz إلى السلاسة التي يحظى بها المستخدم مع بعض الإصدارات الرائدة الأخرى.

الهاتف يفتقد لخصائص الفيديو المتقدمة مثل 4K Dolby Vision بمعدل 120 FPS.

يفتقد الهاتف إلى عدسة تيليفوتو مما يحد من خيارات التقريب البصري فيه.

مقارنة ما بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro

عند التفكير ما بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro، يكمن الفرق في بعض الخصائص المحددة التي قد تكون من أولويات المستخدم خصوصاً أن الإصدارين يشتركان بالعديد من النقاط. على سبيل المثال للهاتفين نفس التصميم الإنسيابي والوظائف الرئيسية إلا أن نسخة Pro تقدم خصائص موجهة أكثر للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء متقدم للغاية.

الفرق بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro من حيث الأداء

تم تجهيز هاتف iPhone 16 Pro بـ 6-core GPU أما iPhone 16 فهو مجهز بـ 5-core مما يجعل الأول مناسباً أكثر للألعاب أو الأعمال الإبداعية وتصوير الفيديو وتعديل الصور. لا يمكن إنكار أن هاتف iPhone 16 قادر على أداء المهام اليومية للمستخدمين بسلاسة إلا أن iPhone 16 Pro يقدم دفعاً متقدماً في بعض الحالات الطارئة.

الفرق بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro من حيث الكاميرا

تم تجهيز iPhone 16 Pro بكاميرا ألتراوايد 48 ميغابيكسل وعدسة تيليفوتو 12 ميغابيكسل مما يجعله خياراً أفضل للأشخاص الذين يحتاجون إلى خيارات تصوير متنوعة بما في ذلك التقريب البصري وفيديوهات 4K Dolby Vision مع قدرة على التسجيل بمعدل 120 FPS.

أما iPhone 16 فهو مجهز بكاميرا ألتراوايد جيدة 12 ميغابيكسل ولكن لا تتضمن قدرات كاميرا تيليفوتو أو خيارات تصوير الفيديو المتقدمة ذاتها.

الفرق بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro من حيث الصوت و GPS

يتضمن iPhone 16 Pro 4 ميكروفونات بجودة ميكروفونات الاستوديو تسمح بتسجيل الصوت وتعديله بشكل جيد، كما أنه مجهز بتردد GPS مزدوج مما يحسن تجربة التجوال. أما iPhone 16 فيتضمن خصائص تردد GPS أحادي وميكروفونات اعتيادية مناسبة للاستخدام العادي إلا أنها تفتقر للقدرات الاحترافية التي يتحلى بها iPhone 16 Pro.

الفرق بين iPhone 16 و iPhone 16 Pro من حيث الاتصال

واحدة من أهم الخصائص التي يتفوق بها iPhone 16 Pro هي مأخذ USB-C الذي يدعم أيضاً USB 3 مع سرعة نقل بيانات تصل حتى 10GB/s أما iPhone 16 لا يمكنه تخطي سرعة 2GB/s. هذا الفارق مهم إذا كان الشخص معتاداً على نقل الملفات الضخمة من جهاز إلى آخر مثل الفيديوهات بالنسبة للمصورين أو المؤثرين المحترفين.

كم يبلغ سعر هاتف iPhone 16؟

يعتبر سعر هاتف iPhone 16 سعراً تنافسيا بالمقارنة مع الهواتف الرائدة الأخرى أو مع هواتف الشركة بإصداراتها الاخرى ويبلغ ثمنه 799 دولار أمريكي بالنسبة لنسخة 128GB و 899 دولاراً لنسخة 256GB و 1.099 دولاراً لنسخة 512GB ولهذا يوصف بأنه من الهواتف التي تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر.