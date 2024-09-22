دليلك الشامل عن أكثر الهواتف المرتقبة في 2025

من المتوقع أن تشهد سنة 2025 تطوراتٍ كبيرة في مجال الهواتف الذكية حيث يتقدم العديد من المصنعين ويتحضرون لإطلاق أجهزة تتسم بالإبداع والعملية في آن معاً.

من المتوقع أن تشهد سنة 2025 تطوراتٍ كبيرة في مجال الهواتف الذكية حيث يتقدم العديد من المصنعين ويتحضرون لإطلاق أجهزة تتسم بالإبداع والعملية في آن معاً. نعرفكم في هذا المقال على أهم الأجهزة التي يترقب المستهلكون الحصول عليها في العام القادم.

هاتف Apple iPhone 17 Pro Max

تحافظ شركة Apple حتى الآن على مكانتها القيادية بين الهواتف الذكية مع إطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Pro Max الذي يعد بشاشة OLED بحجم 6.9 إنش بتقنية ProMotion للحصول على صور وعرض سلس للغاية.

طورت الشركة إنتاجها مع شريحة A19 ليكون هذا الهاتف الذي يدعم خصائص الذكاء الاصطناعي المتقدمة والواقع المحسن متفوقاً على كل النسخ السابقة من نفس الشركة. بالإضافة إلى كل ذلك فنظام الكاميرا من المتوقع أن يتضمن حساس كاميرا أساسية بقياس 48MP مع أداء محسن في ظروف الضوء الخافت.

موعد إطلاق هاتف Apple iPhone 17 Pro Max

من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن هاتفها المرتقب في 2025 في شهر آب أو سبتمبر المقبل وأن يتوفر الجهاز للشراء خلال فترة وجيزة بعد ذلك.

هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

يتوقع أن يتضمن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED بقياس 7.1 إنش مع معدل تحديث يبلغ 120Hz. تم تجهيز هذا الهاتف بشريحة Exynos 2300 أو Snapdragon 8 Gen 3 (وذلك حسب المنطقة الجغرافية) مما يجعل أداء هذا الجهاز ممتازاً. ستتضمن كاميرا هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra حساساً أساسياً بقدرة 200MP مع قدرة على التقريب تبلغ 50x وخصائص حاسوبية متقدمة.

موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra في الشهر الأول من 2025.

هاتف Google Pixel 9 Pro

يتوقع أن يرتكز هاتف Google Pixel 9 Pro على نجاح شركة هاتف Google وسيتضمن شاشة LTPO OLED بقياس 6.7 إنش وشريحة Tensor G4 الجديدة. لجهاز هاتف Google Pixel 9 Pro سمعة واسعة منذ الآن في ما يتعلق بأداء الكاميرا فيه ويتوقع أن هذا الطراز سيتضمن حساساً أساسياً بقدرة 50MP وعدستي ألتراوايد وتيليفوتو بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور بمساعدة خصائص الذكاء الصناعي. كما أنه من المتوقع أن يكون نظام هاتف Google Pixel 9 Pro سلساً ومختصراً مع نظام تشغيل Android 15.

موعد إطلاق هاتف Google Pixel 9 Pro

من المتوقع أن تشهد الأسواق وصول هاتف Google Pixel 9 Pro في شهر يونيو من 2025.

هاتف OnePlus 13 Pro

تتابع شركة OnePlus تقليدها في تقديم أجهزة رائدة خارقة مع جهاز هاتف OnePlus 13 Pro. يتوقع أن يتم تزويد هذا الجهاز بشاشة 6.8 إنش من نوع Fluid AMOLED مع معدل تحديث 144Hz وشريحة Snapdragon 8 Gen 3. كما أن نظام كاميرا هاتف OnePlus 13 Pro سيتضمن حساساً إضافياً بقدرة 108MP وتقنية ألوان Hasselblad والعديد من خصائص التصوير الحاسوبية المتطورة.

موعد إطلاق هاتف OnePlus 13 Pro

من المتوقع أن يشهد هاتف OnePlus 13 Pro النور ما بين نوفمبر 2024 ويناير 2025.

هاتف Xiaomi Mi 15 Ultra

يقدم هاتف Xiaomi Mi 15 Ultra شاشة عرض Super AMOLED بقياس 7 إنش مع معدل تحديث يقدر بـ 120Hz. يتوقع أن يتضمن هذا الهاتف شريحة Snapdragon 8 Gen 3 والعديد من أنظمة الكاميرا العملية خصوصاً مع الحساس الأساسي بقدرة 200MP والتقريب بخاصية البيرسكوب وقدرات تصوير الفيديو الهائلة بما في ذلك تسجيل 8K.

موعد إطلاق هاتف Xiaomi Mi 15 Ultra

يتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi Mi 15 Ultra في يناير 2025.

هاتف Sony Xperia 2 Pro

من المتوقع أن يركز هاتف Sony Xperia 2 Pro على التصوير وتسجيل الفيديو مع شاشة 4K OLED بقياس 6.5 إنش ونظام الكاميرا المتطور فيه وأن يتضمن عدة حساسات 48MP مع خصائص Zeiss. سيدعم الجهاز أيضاً تسجيل الفيديوهات الاحترافي وخصائصه المتقدمة وكذلك الخصائص الصوتية المتطورة.

الموعد المتوقع لإطلاق جهاز Sony Xperia 2 Pro

لم تقم الشركة حتى الآن بتحديد موعد لإطلاق هاتف Sony Xperia 2 Pro إلا أنه من المتوقع أن يكون ذلك ما بين سبتمبر 2024 و يناير 2025.

هاتف Huawei P60 Pro

بالرغم من التحديات المستمرة، ستطلق شركة Huawei جهازها الجديد Sony Xperia 2 Pro الذي انصب تركيز المصنعين فيه على تقنيات الكاميرا الإبداعية بما في ذلك الحساس الرئيسي بقدرة 108MP والخصائص التصويرية المتقدمة بمساعدة الذكاء الصناعي والقدرة العالية على معالجة الصور. كما أن شاشة OLED المتقدمة بحجم 6.7 إنش وشريحة Kirin 1000 ستضمن أداءً ممتازاً.

موعد إطلاق هاتف Huawei P60 Pro

يتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في مطلع العام القادم لكن لم يتم تحديده بدقة بعد.

هاتف OPPO Find X6 Pro

يتضمن هاتف OPPO Find X6 Pro شاشة AMOLED بقياس 6.8 إنش مع معدل تحديث 120Hz وشريحة Snapdragon 8 Gen 3. وأهم الخصائص الموجودة في هاتف OPPO Find X6 Pro ستكون كاميرته ذات الحساس الأساسي 150MP وعدسة الزاوية الواسعة وعدسات التقريب مما يضمن تنوعاً كبيراً في قدرات التصوير.

موعد إطلاق هاتف OPPO Find X6 Pro

يتوقع أن يتم إطلاق هاتف هاتف OPPO Find X6 Pro ما بين أغسطس 2024 و يناير 2025.

هاتف Motorola Edge 50 Pro

يتوقع أن تكون عودة شركة Motorola قوية ومؤثرة في عالم الهواتف الذكية العام القادم مع هاتف هاتف Motorola Edge 50 Pro الذي سيكون مجهزاً بشاشة POLED بقياس 6.9 إنش مع معدل تحديث يبلغ 144Hz وشريحة Snapdragon 8 Gen 3. سيركز الهاتف على تقديم تجربة لا تضاهى للمستخدمين مع كاميرا أساسية بقدرة 108MP ونظام تشغيل أندرويد وواجهة مستخدم سهلة.

موعد إطلاق هاتف Motorola Edge 50 Pro

لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد إطلاق هذا الهاتف من قبل شركة Motorola .