مزايا الابتوب الجديد MacBook Air 15 بشريحة M3

منذُ دخول شركة Apple في تصنيع رقائقها الخاصة، يُمكننا القول بأمان أنّ لابتوب MacBook Air قد تم رفعهُ إلى مستوى آخر، حيث بدأ الأمر بتصميم شريحة M1 لجهاز MacBook Air 13 ثم تطور الأمر إلى تصميم أكثر حداثة مع MacBook

منذُ دخول شركة Apple في تصنيع رقائقها الخاصة، يُمكننا القول بأمان أنّ لابتوب MacBook Air قد تم رفعهُ إلى مستوى آخر، حيث بدأ الأمر بتصميم شريحة M1 لجهاز MacBook Air 13 ثم تطور الأمر إلى تصميم أكثر حداثة مع MacBook Air 15 مع شريحة M2، الأمر الذي أدى إلى إعداد الكمبيوتر المحمول الأكثر شهرة من Apple للمُستقبل، وهو اللابتوب الجديد MacBook Air 15 مع شريحة M3. حيث تحتوي هذه الشريحة على شريحة M3-3 nanometer فعالة وسريعة من Apple مع تصميم محمول للغاية يأتي بحجمين مع صوت جيد ومرئيات ممتازة وعمر بطارية طويل.

وفي الواقع أثارت Apple الإعجاب برفعها لأداء الأجهزة المحمولة هذه. وفي الواقع، إن هذا الكمبيوتر المحمول الجديد يعتبر أفضل كمبيوتر محمول للأشخاص الذين يحبون الذكاء الاصطناعي مثل إزالة الضوضاء الخلفية من مقاطع الفيديو، وإنشاء صور ذكاء اصطناعي توليدية.

سنتعرف على الكمبيوتر المحمول الجديد كلياً Apple MacBook Air مقاس 15 بوصة الذي يقدم أداء رائعاً بفضل شريحة M3 الخاصة به إلى جانب عمر بطارية ممتاز في فئته، إلى جانب شبكة Wi-Fi 6E الأسرع، بالإضافة إلى قدرته على تشغيل شاشتين خارجيتين.

مواصفات الكمبيوتر المحمول Apple MacBook Air 15 بشريحة M3

عندما كشفت شركة Apple عن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، كان ذلك بمثابة حدث كبير، يجسد هذا الكمبيوتر المحمول كل ما هو نحيف وخفيف الوزن وقابل للحمل. في الواقع، إن الترقية إلى شريحة M3 في هذا الكمبيوتر المحمول، تعني توفر ميزات جديدة، مثل قوة حوسبة أكبر، إلى جانب أن اللابتوب هذا يتعامل الآن مع ما يصل إلى شاشتين خارجيتين بدقة 5K (أو واحدة فقط إذا كان الغطاء مفتوحاً).

التصميم والمنافذ في الكمبيوتر المحمول Apple MacBook Air 14 بشريحة M3

إن جهاز MacBook Air M3 مقاس 15 بوصة يتمتع بتصميم مماثل لسابقه، وعند شرائك لهذا الكمبيوتر سوف تحصل على كمبيوتر محمول خفيف الوزن يبلغ وزنه 3.3 رطل مع هيكل أحادي الجسم من الألومنيوم القوي.

وهذا يزيد بنحو نصف رطل فقط عن جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة الذي يبلغ وزنه 2.7 رطل وأخف وزناً بشكل كبير من جهاز Dell XPS 15 OLED الذي يبلغ وزنه 4.2 رطل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من المستخدمين يقدرون الشفة الموجودة في الجزء الأمامي من جهاز MacBook Air 15، الأمر الذي يجعل هذا الكمبيوتر المحمول سهل الفتح، إلى جانب زر Touch ID من أجل تسجيل الدخول بسرعة باستخدام بصمة إصبعك، كما تبقى لوحة المفاتيح مريحة ومرنة، أما لوحة التتبع فهي تمنحك مساحة سطح ضخمة ودقيقة.

من حيث المنافذ الموجودة في الكمبيوتر المحمول Apple MacBook Air 15 بشريحة M3 فهي عبارة عن منفذي Thunderbolt / USB 4 ومقبس سماعة رأس ومنفذ شحن MagSafe 3. أما الخبر السار، فهو أن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة يدعم الآن شاشتين خارجيتيين في وقت واحد، مقارنة بشاشة واحدة فقط للطراز السابق. مع ذلك فأنت بحاجة إلى إبقاء الغطاء مغلقاً من أجل الحصول على الشاشة الثانية، لذا، تأكد من الحصول على لوحة مفاتيح وماوس.

الشاشة والصوت في لابتوب MacBook Air 15 بشريحة M3

في الواقع، إن السبب الرئيسي للتفكير في شراء لابتوب MacBook Air 15 هو شاشته! إنها عبارة عن لوحة مقاس 15.3 بوصة، وهي أصغر بقليل من القياس القطري النموذجي 15.6 بوصة الشائع في الأسواق،ـ مع ذلك يعتبر هذا الحجم مناسباً تماماً. هناك الكثير من المعلومات حول الشاشة! وكلها تتطابق مع الإصدار MacBook Air مقاس 13 بوصة في شكل مماثل. بالتأكيد، تحتوي الشاشة مقاس 15 بوصة على المزيد من البكسلات لتناسب مساحتها الأكبر، إلا أن الكثافة الإجمالية هي نفسها (224 بكسل لكل بوصة).

يبلغ سطوع الشاشة 500 شمعة، فهي قادرة على الوصول إلى نطاق ديناميكي عالٍ وتغطي طيفاً واسعاً من الألوان، إلى جانب ذلك، هناك تقنية True Tone التي تساعد على التكيف مع إخراج الضوء الأزرق المرتبط بالضوء المحيط لمزيد من الراحة، وتعتبر كل هذه الميزات بالغة الأهمية خاصة في الأيام التي يعمل فيها المستخدم أثناء التنقل أو عندما تكون الشمس مشرقة.

أما عندما يتعلق الأمر بالصوت المصاحب للصور المرئية، فإن استخدام الكمبيوتر المحمول MacBook Air 15 لنظام مكون من 6 مكبرات صوت يعتبر أمراً مثيراً للإعجاب حقاً، حيث إن هذا اللابتوب يدعم Apple Spatial Audio عند تشغيل محتوى Dolby Atmos، الأمر الذي يضيف ثلاثية أبعاد مقنعة حقاً إلى الإخراج، سواء كنت تلعب الألعاب أو تستمع إلى الموسيقى أو أي شيء آخر، فيمكنك أن تلاحظ قوة الصوت من جهاز MacBook Air 15.

أداء الكمبيوتر المحمول MacBook Air 15

إن هذا الكمبيوتر المحمول في الواقع هو الجهاز الأعلى مواصفات بين المنافسين، حيث يتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومن الممكن أن تزيد إلى 16 جيجابايت. في حين أن ذاكرة التخزين الداخلي SSD من الممكن زيادتها إلى 2 تيرابايت، لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الأمر بالطبع سوف يؤثر على السعر.

إن شريحة M3 المحدثة لهذا الكمبيوتر المحمول تُعتبر ميزة رائعة، وتوفر أداء قوياً، كما تستخدم هذه الشريحة نفس بنية 3 نانومتر مثل MacBook Pro M3 ولكنها أسرع بنسبة 60%. حيث تحتوي على وحدة معالجة مركزية 8 نواة ووحدة معالجة رسومية 10 نواة ومحرك عصبي أسرع 16 نواة لمهام التعلم الآلي.

أما في الاستخدام اليومي، أثبت هذا الكمبيوتر المحمول أنه سريع للغاية، حيث يمكنك ببساطة تشغيل عشرات علامات التبويب في متصفح Chrome دون أن يتأثر الأداء. ونظراً لكون شريحة M3 تعمل بدون مروحة، فإن هذا الكمبيوتر المحمول يعتمد على تبديد الحرارة من خلال الهيكل، ويعتبر هذا الأمر مفضلاً لدى الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الهدوء بعيداً عن صوت مروحة اللابتوب.

الشحن وعمر البطارية في الكمبيوتر المحمول Apple MacBook Air 15 بشريحة M3

إن سعة البطارية في هذا الكمبيوتر المحمول تبلغ 66.5 وات في الساعة، لذا فهي أكبر حجماً وأكثر سعة من بطارية 52.6 وات في الساعة في M3 مقاس 13 بوصة، مما يؤدي إلى أن هذا الأمر يعطي أداء أفضل لكل شحنة. كما يقدم الكمبيوتر المحمول Apple MacBook Air 15 قدرة تحمل مذهلة، حيث ضمن بعض الاختبارات استمر هذا الكمبيوتر المحمول لمدة 15 ساعة و3 دقائق ضمن تصفح الويب بشكل مستمر عند سطوع شاشة يبلغ 150 شمعة.

الذكاء الاصطناعي في لابتوب MacBook Air 15 شريحة M3

إن شريحة M3 الموجودة ضمن هذا الكمبيوتر المحمول تحتوي على محرك عصبي مكون من 16 نواة مصمم بهدف إنجاز المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بسرعة، وتتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي المتواجدة في هذا الكمبيوتر على إزالة الضوضاء الخلفية وتحسين الصور بشكل تلقائي وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة الكاملة مباشرة على الكمبيوتر المحمول.