كيف تسهم لابتوبات MSI Prestige في تعزيز الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي؟

كم مضى من الوقت مُنذ أن سمعت أو قرأت عن شركة تروج لقدرات الذكاء الاصطناعي في أحدث منتجاتها؟ في الواقع، كان الذكاء الاصطناعي بلا شك واحداً من أكثر الكلمات شهرة في مجال التكنولوجيا خلال عام 2023.

كم مضى من الوقت مُنذ أن سمعت أو قرأت عن شركة تروج لقدرات الذكاء الاصطناعي في أحدث منتجاتها؟ في الواقع، كان الذكاء الاصطناعي بلا شك واحداً من أكثر الكلمات شهرة في مجال التكنولوجيا خلال عام 2023. ومن هنا أرادت شركة MSI إنشاء أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها وهو MSI Prestige 16 AI Evo. الذي يتميز بوجود الذكاء الاصطناعي المدمج فيه، والذي يهدف إلى مساعدتك في المهام اليومية وضمان تحسين الكمبيوتر المحمول الخاص بك بشكلٍ دائم.

مع ذلك، فإن الجهاز المحمول MSI Prestige 16 AI Evo يُعتبر كمبيوتر محمول ممتاز حتى بدون وجود الذكاء الاصطناعي خاصة مع وجود شاشة OLED المميزة مع دقة 4k لتعطي ألواناً جميلة جداً ومشرقة. بالإضافة إلى جودة بناء الكمبيوتر المحمول القوية في كافة النواحي. وبفضل هيكلهُ المصنوع من الألمنيوم القوي يعتبر تجسيد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يستخدمها المبدعون، كما يحتوي الجهاز المحمول هذا على مكونات متطورة مع وحدة معالجة مركزية سريعة ووحدة معالجة رسومية منفصلة مصاحبة تمنحهُ القدرة على أداء مهام الفيديو والرسومات.

لنتعرف على أهم مواصفات الجهاز المحمول الجديد من نوعهُ MSI Prestige 16 AI Evo.

مواصفات الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI Evo

إنّ مواصفات الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI Evo تُعتبر مثيرة للإعجاب، حيث إنهُ يجمع بين معالج Intel Core Ultra 7 وذاكرة 32 جيجابايت ومحرك أقراص صلبة كبير بسعة 2 تيرابايت، وهذهِ المواصفات مهمة، خاصة أنها تعمل على تحسين قيمة الكمبيوتر المحمول مقارنة بمنافسيه، كما أنهُ يحتوي على رسومات Intel Arc وشاشة OLED بدقة 4K.

تصميم وبناء الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI Evo

إنّ هذا الكمبيوتر المحمول يتميز بتصميم متوسط وعادي، إلا أنهُ يتكون من مواد جذابة لكن خالية من التطور، بالتالي لا يوجد أي شيء يميز هذا الجهاز المحمول من حيث المظهر الخارجي. لكن مع ذلك، يمكنك ملاحظة أن جودة بناء الكمبيوتر المحمول هذا جيدة إلى حد ما، ويوجد مرونة ملحوظة عن فتح الشاشة. كما يتمتع الجهاز بوزن خفيف 3.31 رطل فقط، مع سماكة 0.75 بوصة، وشاشة 16 بوصة، كما يتميز بحجم صغير مقارنة مع حجم شاشته حيث يبلغ عمقهُ 14 بوصة وعرضه 10 بوصة، لذا، فهو يناسب معظم حقائب الظهر أو غيرها من الحقائب المصممة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لوحة المفاتيح ولوحة التتبع في الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI Evo

إن لوحة المفاتيح الكبيرة المزودة بلوحة أرقام تمتد عبر الجزء الداخلي للكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16، حيث يستخدم هذا الكمبيوتر المحمول الجزء الأكبر من المساحة المتاحة، بالتالي، يوجد مساحة كافية لتوفير مفاتيح كبيرة في معظم المواقف. فقط مفاتيح الأسهم ومفاتيح Alt ومفتاح Control الموجودة على الجانب الأيسر هي الأصغر حجماً بشكلٍ كبير. إن مفاتيح لوحة الأرقام أصغر قليلاً، لكنها صغيرة جداً لدرجة يمكن ألا تلاحظها بشكلٍ فوري.

بَعد التجربة، يمكنك ملاحظة أن الكتابة ممتعة على الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 خاصة أنهُ يوفر مسافة حركة جيدة للمفاتيح وإحساس ملموس مميز مع حركة كل مفتاح. يأتي هذا الأمر جنباً إلى جنب مع القليل مع الأصوات المسموعة عند النقر، على الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية. إلا أنها أعلى صوت من معظم لوحات المفاتيح الخاصة بالأجهزة المحمولة الأخرى. إلى جانب ذلك، فإن لوحة المفاتيح تكون صلبة أيضاً عبر سطح الجهاز المحمول بالكامل، الأمر الذي يمنع الانحناء والاهتزاز أثناء الكتابة السريعة.

يبلغ عرض لوحة اللمس حوالي 6 بوصة، أما عمقها فيكون ما يقارب 4 بوصة، وهو متوسط بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول حديث مقاس 16 بوصة، إلا أنهُ ما يزال يوفر مساحة كافية لإيماءات اللمس المتعددة في نظام التشغيل ويندوز. كما أن لوحة اللمس هذهِ بينت من خلال التجربة سرعة استجابة ودقة في التعامل، كما أن سطح لوحة اللمس يختلف بدرجة كافية عن مسند راحة اليد المحيط بها، بحيث يمكنك العثور عليها عن طريق اللمس.

البناء والشاشة في الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI Evo

تم تصميم هذا الجهاز من الألمنيوم بلوحة لمس كبيرة، الأمر الذي يجعلهُ يلبي احتياجات المستخدمين بشكلٍ كبير، كما يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بشعار MSI الجديد ذي الزوايا مع ميزات تصميمية على البلاستيك الذي يشكل جزء كبير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

إن هذا الجهاز يوفر مساحة تخزين 1 تيرا بايت و32 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، أما من حيث الشاشة فهي من نوع 4k OLED وهي ساطعة وملونة، ويمكنها الوصول إلى 400 شمعة من السطوع، بالإضافة إلى تحقيق 100% من مجموعة الألوان DCI-P3.

البطارية في جهاز MSI Prestige 16 AI Evo

كان من المعروف أن جهاز MSI Prestige السابق المزود بمصباح LED صغير يسخن بسرعة، ومع ذلك لم يتم تجاوز الأمر كثير في هذا الإصدار. وبغض النظر عن الإعدادات التي سوف تستخدمها، سوف تلاحظ ازدياد في درجة حرارة الجهاز حتى عند القيام بعمليات التصفح البسيطة. أما من حيث البطارية، فإن هذا الكمبيوتر المحمول يتميز ببطارية بقوة 99.9 واط في الساعة على الرغم من أن عمر البطارية الإجمالي هو ما تتوقعهُ من كمبيوتر محمول بهذا الحجم والسعر. في الإعدادات الافتراضية يمكنك الحصول على ما يقارب 6 ساعات في المتوسط من 100% إلى 0%، وذلك عند استخدامهُ بشكلٍ مُستمر لمهام الكتابة والتصفح العادية، ولكن تحت مزيد من الضغط والاستهلاك سوف تستنزف البطارية بشكلٍ أسرع قليلاً.

الذكاء الاصطناعي في الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 AI E

يتضمن هذا الكمبيوتر المحمول معالج نوع Intel Core Ultra 7 155H مع 32 جيجا بايت من الذاكرة المدمجة. خلال التجربة لم يلاحظ وجود أي مشاكل حقيقية مع هذا الإصدار من الكمبيوتر المحمول MSI Prestige 16 لمهام الإنتاجية اليومية، وهو يعمل مع رسومات Intel ARC الافتراضية بشكل ممتاز. ومن خلال التجارب وجدنا أنهُ في حال أوقفت إعدادات الذكاء الاصطناعي في هذا الكمبيوتر المحمول، فإن الأداء سيكون أسوأ بكثير، وهذهِ علامة أكيدة على أن الذكاء الاصطناعي يجعل الكمبيوتر المحمول يعمل بشكل أفضل بشكل عام، ولكن من الصعب تحديد كيفية حدوث ذلك بالضبط.

يتضمن هذا الجهاز وحدة معالجة عصبية، لكنهُ لا يحتوي على مفتاح Copilot الذي تروج له ويندوز، والطريقة الوحيدة التي ستتفاعل بها مع قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا الكمبيوتر المحمول في الحقيقة هي من خلال تطبيق MSI Center، حيث سيقوم الكمبيوتر المحمول هذا بإجراء القليل من المهام التلقائية عند تمكين خاصية "MSI AI Engine". على سبيل المثال، في حال فتحت Teams، يجب أن يقوم الكمبيوتر المحمول ببعض عمليات تصحيح الألوان بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إلغاء الضوضاء بشكل تلقائي أيضاً. ومن المفترض أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتشغيل إعدادات معينة للأداء أو الحرارة أو مستوى صوت المروحة بشكل أكثر سهولة أيضاً.