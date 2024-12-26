الخطوط الجويّة اليابانيّة تتعرّض لهجوم سيبيراني

أفادت هيئة الإذاعة اليابانيّة (إنّ إتش كيه) بأنّ مشكلات في نظام تسجيل الأمتعة التابع لشركة الطيران تسبّبت في تأخيرات في مطارات يابانيّة عدّة...

قالت شركة "جابان إيرلاينز" للطيران الخميس إنّها تعرّضت لهجوم سيبيراني، تسبّب في تأخير رحلات داخليّة ودوليّة، لكنّها أشارت في وقت لاحق إلى أنّها حدّدت سبب المشكلة وعالجته.

وأوضحت ثاني أكبر شركة طيران في اليابان، أنّ 24 رحلة داخليّة تأخّرت لأكثر من نصف ساعة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانيّة (إنّ إتش كيه)، بأنّ مشكلات في نظام تسجيل الأمتعة التابع لشركة الطيران، تسبّبت في تأخيرات في مطارات يابانيّة عدّة.

وقالت "جابان إيرلاينز" على إكس "حدّدنا سبب المشكلة وعالجناه"، مضيفة "علّقت مبيعات الرحلات الداخليّة والدوليّة المغادرة اليوم. نعتذر عن أيّ إزعاج قد يسبّبه ذلك".

وكانت ناطقة باسمها أكّدت في وقت سابق أنّ الشركة تعرّضت لهجوم سيبيراني.

وعلى إثر ذلك، انخفض سعر سهم "جابان إيرلاينز" بما يصل إلى 2,5 % في التعاملات الصباحيّة قبل أن ينتعش مجدّدًا.

و"جابان إيرلاينز" هي أحدث شركة يابانيّة تتعرّض لهجوم سيبيراني.

في العام 2023، رجّحت وكالة الفضاء اليابانيّة "جاكسا" أن تكون قد تعرّضت لهجوم سيبرانيّ من كيانات مجهولة، لكن لم يتمّ الوصول أيّ معلومات حسّاسة حول الصواريخ أو الأقمار الاصطناعيّة.

وفي العام نفسه، أصيب ميناء ناغويا، أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في اليابان، بالشلل بسبب هجوم إلكترونيّ نسب إلى شركة "لوكبيت"، وهي منظّمة للجرائم الإلكترونيّة مقرّها روسيا.

وفي العام 2023، تعرّضت الوكالة اليابانيّة المكلّفة الأمن السيبرانيّ نفسها للقرصنة لمدّة تصل إلى تسعة أشهر، وفق ما أفادت تقارير إعلاميّة.

وفي شباط/فبراير 2022، اضطرّت شركة تويوتا لتعليق إنتاجها في المصانع المحلّيّة لمدّة يوم بسبب هجوم سيبيراني على أحد مورّديها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اضطرّ موقع "نيكونيكو" اليابانيّ لمشاركة الفيديو لتعليق خدماته مؤقتا بسبب هجوم سيبيراني واسع النطاق، وفق ما قال مشغله.