في ظلّ انتكاسات ومبيعات دون المتوقّع: "يوبيسوفت" تُرجئ إصدار لعبة "أساسينز كريد" الشهيرة

تردّدت في الأشهر الأخيرة أنباء عن احتمال استحواذ شركة التكنولوجيا الصينيّة العملاقة "تينسنت" وعائلة غيمو على "يوبيسوفت" الّتي كان عدد موظّفيها 18666 في مختلف أنحاء العالم في نهاية أيلول/سبتمبر ونحو أربعة آلاف في فرنسا...

أرجأت شركة "يوبيسوفت" إصدار اللعبة المقبلة من سلسلة "أساسينز كريد" إلى 20 آذار/مارس 2025، ممّا دفعها، إلى جانب انتكاسات أخرى، إلى خفض أهدافها الماليّة.

وأفادت "يوبيسوفت" أيضًا بأنّها، في ظلّ "مبيعات دون المتوقّع خلال موسم الأعياد" للعبة "ستار وورز أوتلوز" Star Wars Outlaws، وإلغاء "إكس ديفاينت" XDefiant، تدرس "خيارات استراتيجيّة ورأسماليّة تحويليّة مختلفة لاستخراج أفضل قيمة ممكنة للجهات المعنيّة".

وتردّدت في الأشهر الأخيرة أنباء عن احتمال استحواذ شركة التكنولوجيا الصينيّة العملاقة "تينسنت" وعائلة غيمو على "يوبيسوفت" الّتي كان عدد موظّفيها 18666 في مختلف أنحاء العالم في نهاية أيلول/سبتمبر ونحو أربعة آلاف في فرنسا.

وطرحت خيارات عدّة، من بينها الاستحواذ على "يوبيسوفت" وخروجها من سوق الأسهم.

وقال رئيس "يوبيسوفت" التنفيذيّ إيف غيمو في بيان "لقد اتّخذنا خطوات كبيرة لإعادة تنظيم المجموعة لتوفير أفضل تجربة ممكنة للّاعبين وتحسين الفاعليّة التشغيليّة".

وقرّرت الشركة الفرنسيّة تأجيل إصدار "أساسينز كريد شادووز"، شهرًا آخر، توخّيا منها لتوفير "أفضل الظروف الممكنة لإطلاق اللعبة".

وكان من المفترض في الأصل إطلاق اللعبة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ طرحها تأجّل مرّة أولى إلى 14 شباط/فبراير.

وتأثّر وضع "يوبيسوفت" في البورصة سلبًا "بمبيعات أقلّ من المتوقّع خلال فترة أعياد نهاية السنة للعبة "ستار وورز أوتلوز"، فضلًا عن الإعلان في كانون الأوّل/ديسمبر عن إغلاق خوادم لعبة القتال عبر الإنترنت "إكس ديفاينت".

وأدّى ذلك إلى الاستغناء عن 277 موظّفًا في الولايات المتّحدة واليابان وأستراليا، وإلى إقفال ثلاثة استوديوهات إنتاج في سان فرانسيسكو وأوساكا خصوصًا.