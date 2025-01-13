انطلاق محاكمة في لندن تستهدف "آبل" المتّهمة باستغلال الموقع المهيمن لمتجر تطبيقاتها

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت التحقيقات والدعاوى في العالم ضدّ شركة "آبل"، خصوصًا في ما يتعلّق بمتجر التطبيقات الخاصّ بها...

انطلقت الاثنين في لندن محاكمة في قضيّة مرفوعة على "آبل" لاتّهامها باستغلال الموقع المهيمن لمتجر تطبيقاتها في المملكة المتّحدة، فيما يأمل المدّعون أن يحصل مستخدمو "آب ستور" على أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,84 مليار دولار).

وتتناول الدعوى الّتي رفعت في أيّار/مايو 2021 "رسومًا إضافيّة بنسبة 30% مفروضة على التطبيقات الّتي يتمّ شراؤها عبر متجر آبل"، على ما تشير في بيان ريتشل كينت، وهي أكاديميّة في جامعة "كينغز كولدج" في لندن رفعت الدعوى إلى جانب مكتب محاماة "هاوسفيلد أند كو".

وتركّز المحاكمة الّتي تنطلق الاثنين وتستمرّ لسبعة أسابيع بالنيابة عن 20 مليون مالك لأجهزة "آي فون" و"آي باد"، على كون "آبل" تستبعد "أيّ متاجر تطبيقات أخرى" من أجهزتها.

وتتّهم الشركة الأميركيّة بتعمّد استبعاد أيّ منافسة لمتجر تطبيقاتها من أجل إجبار المستخدمين على استخدام نظامها، وتحقيق أرباح سهلة.

وتقول كينت إنّ "نسبة 30% تنطبق على معظم التطبيقات" عند تنزيلها وأيضًا خلال عمليّات الشراء فيها، مشيرة إلى مثال تطبيق "تيندر" للمواعدة.

في المقابل، لا ينطبق ذلك على التطبيقات الّتي تقدّم منتجات فعليّة، كـ"ديليفريو" و"أوبر ايتس" لخدمات التوصيل، بحسب كينت.

وتعتبر أنّ أيّ مستخدم اشترى تطبيقات أو اشتراكات في الإصدار البريطانيّ من متجر "آب ستور" بين الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر 2015 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يحقّ له الحصول على تعويض من شركة "آبل".

بموجب القانون البريطانيّ، وفي هذا النوع من الدعاوى الجماعيّة، يتمّ تلقائيًّا تضمين مختلف الأشخاص الّذين يحتمل أن يكونوا قد تأثّروا بالإجراء (ويمكن أن يستفيدوا من التعويض)، ما لم يتراجعوا طوعًا.

وتشير "آبل" إلى بيان يعود إلى عام 2022، تؤكّد فيه أنّ 85% من التطبيقات الموجودة في "آبل ستور" مجّانيّة.

وتؤكّد "آبل" أنّ هذه القضيّة "لا تستند على أيّ أساس"، معتبرة أنّ العمولات الّتي تسجّل في "آب ستور" هي في الواقع "قريبة جدًّا ممّا يصدر في مختلف المتاجر في الأسواق الرقميّة".

وتشدّد الشركة على عدم وجود أيّ دليل على أنّ المطوّرين الّذين تدفع العمولات لهم، سيمرّرون تخفيضًا محتملًا، وتشير إلى أنّ الغالبيّة العظمى منهم، وخصوصًا الشركات الصغيرة، تستفيد من معدّل مخفض بـ15%.

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت التحقيقات والدعاوى في العالم ضدّ شركة "آبل"، خصوصًا في ما يتعلّق بمتجر التطبيقات الخاصّ بها.