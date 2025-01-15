انطلاق صاروخ يحمل مركبتين فضائيّتين من الولايات المتّحدة واليابان إلى القمر

انطلق الأربعاء من مركز كينيدي الفضائيّ على ساحل الولايات المتّحدة الشرقيّ صاروخ واحد يحمل مركبتين فضائيّتين لمهمّتين إلى القمر لحساب شركتين خاصّتين، إحداهما أميركيّة والأخرى يابانيّة، على ما أظهرت مشاهد من بثّ حيّ للعمليّة.

وقد أرسلت المركبتان الفضائيّتان المحمّلتان بالأدوات العلميّة إلى الفضاء بواسطة صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايس إكس الأميركيّة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وانطلق الصاروخ بنجاح الأربعاء عند الساعة 01,11 صباحًا بالتوقيت المحلّيّ (06,11 بتوقيت غرينيتش) من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

ويضمّ الصاروخ الروبوت الفضائيّ "بلو غوست" Blue Ghost، الّذي طوّرته شركة "فايرفلاي ايروسبايس" Firefly Aerospace لحساب وكالة الفضاء الأميركيّة (ناسا)، والروبوت الفضائيّ "ريزيلينس" Resilience التابع لشركة "آي سبايس" ispace اليابانيّة.

وتأمّل الوكالتان في تكرار الإنجاز الّذي حقّقته شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines الأميركيّة بعد نجاحها في إرسال مركبة فضائيّة على سطح القمر في أوائل عام 2024، في سابقة على مستوى العالم لشركة خاصّة.

وقبل ذلك، لم تنجح في إتمام هذه المناورة المحفوفة بالمخاطر إلّا حفنة من البلدان، بدءًا بالاتّحاد السوفياتيّ في عام 1966.

وستكون هذه المحاولة الأولى لشركة Firefly Aerospace والثانية لشركة ispace، الّتي فشلت مركبتها في الهبوط بأمان على سطح القمر في عام 2023.