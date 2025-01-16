شركة "نينتندو" اليابانيّة تطرح جهازها الجديد "سويتش 2" قريبًا

وكانت المجموعة الّتي تتّخذ من كيوتو مقرًّا قد أعلنت سابقًا أنّها ستطرح وحدة التحكّم التالية بحلول نهاية آذار/مارس، وأنّ هذا الجهاز سيحلّ محلّ "سويتش" الّذي طرح سنة 2017 ويضعف نجاحه...

تكثّفت هذا الأسبوع التكهّنات بشأن وحدة تحكم جديدة من "نينتندو" ستخلّف جهاز "سويتش" الّذي يحظى بشعبيّة كبيرة، إذ توقّعت وسائل إعلاميّة متخصّصة إعلانًا وشيكًا من الشركة اليابانيّة.

وكانت المجموعة الّتي تتّخذ من كيوتو مقرًّا قد أعلنت سابقًا أنّها ستطرح وحدة التحكّم التالية بحلول نهاية آذار/مارس، وأنّ هذا الجهاز سيحلّ محلّ "سويتش" الّذي طرح سنة 2017 ويضعف نجاحه.

لكن هل ستسرع الشركة هذا الموعد الزمنيّ؟ تحدث موقع "يوروغيمر" عن "أصداء في القطاع" بإمكانيّة كشف النقاب عن "سويتش 2" الخميس، وهو تاريخ تطرّق إليه أيضًا أحد المؤثّرين في مجال المدوّنات الصوتيّة. وأشارت صحافيّة من موقع "ذي فيرج" الإعلاميّ المتخصّص، إلى أنّ إعلانًا سيتمّ "هذا الأسبوع"، من دون أن تحدّد مصادرها.

وقال ناطق باسم "نينتندو"، "لا شيء نشاركه" في ما يخصّ الإعلان.

وتساهم هذه الأصداء ولو كانت افتراضيّة، في إثارة تساؤلات اللاعبين عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ.

وقد حقّق جهاز "سويتش" الّذي طرح في آذار/مارس 2017، نجاحًا كبيرًا لـ"نينتندو".

وبيع 146 مليون نسخة منه، ممّا يجعله ثالث أكثر أجهزة الألعاب شعبيّة في تاريخ ألعاب الفيديو بعد "بلاي ستايشن" من "سوني" و"دي إس" من "نينتندو".

وتشير "نينتندو" إلى أنّها باعت 1,3 مليار لعبة قابلة للّعب عبر "سويتش"، وأعلنت في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر أنّ هذه الألعاب ستكون قابلة للتشغيل على وحدة التحكّم الجديدة الخاصّة بها.

ولكن في انتظار الإعلان عن خليفة "سويتش"، شهدت الشركة اليابانيّة العملاقة انخفاضًا في صافي أرباحها بنسبة 60% على أساس سنويّ في النصف الأوّل من سنتها الماليّة المتعثّرة الّتي بدأت في نيسان/أبريل 2024.

وبينما ترفض "نينتندو" التعليق على التسريبات، يحتمل أن يكون إنتاج "سويتش 2" قد بدأ أصلًا في المصانع "لضمان وجود مخزون كاف، إذ يتوقّع أن يكون الطلب على وحدة التحكّم الجديدة مرتفعًا جدًّا" عند طرحها، على قول دارانغ كاندرا من شركة "نيكو بارتنرز".