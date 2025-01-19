تطبيق تيك توك يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة

جعلت شركة تيك توك تطبيقها على الإنترنت غير متاح في الولايات المتحدة، مساء السبت، ونفذت بذلك تهديدها في غياب ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن، في حين لم يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التدخل قبل توليه منصبه الإثنين.

أُغلقت منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" في الولايات المتحدة، بموجب قانون يفرض حظر التطبيق إذا لم يتم بيعه إلى شركة أميركية.

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وأُغلق تطبيق "تيك توك" الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية لفترة طويلة، قبل ساعات من بدء تنفيذ الحظر الرسمي المقرر في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتلقّى المستخدمون الذين حاولوا الدخول إلى التطبيق رسالة تقول: "عذرًا، تيك توك غير متاح حاليًا. تم تطبيق قانون في الولايات المتحدة يحظر تيك توك".

وتابعت "للأسف، لا يمكنك استخدام التطبيق في الوقت الحالي".

وأضافت الرسالة: "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعمل على إيجاد حل للحظر".

وكان ترامب صرح أمس، أنه يفكر في منح الشركة مهلة إضافية مدتها 90 يومًا للامتثال للقانون وتجنب الحظر.

والجمعة، صادقت المحكمة العليا الأميركية على تطبيق القانون الذي ينص على حظر "تيك توك" في حال لم يتم بيعه إلى شركة أميركية.

وأوضحت المحكمة أن "الكونغرس قرر أن نقل ملكية تيك توك ضروري لمعالجة المخاوف المتعلقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبية تهدد الأمن القومي".

وبموجب القانون الذي أُقر بالإجماع، سيتم إزالة التطبيق من منصات "جوجل" و"آبل" في حال لم يتم بيعه، فضلا عن منع تحميل التطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية بعد هذا التاريخ.

وكانت شركة تيك توك قد أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بعد عدم حصولها على ضمانات من إدارة بايدن "بعدم تطبيق القانون".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الجمعة، "نظرا لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة".

ووصفت جان بيير في بيان أرسلته إلى العديد من وسائل الإعلام الأميركية إعلان "تيك توك" الأخير بأنه "مناورة".

وقالت "لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو أي شركة أخرى للتصرّف قبل أن تتولى إدارة ترامب منصبها الإثنين".

وقالت شركة "تيك توك" إن هذه التصريحات "لم تقدم التوضيح والضمان اللازمين لمزودي خدمات الإنترنت الذين يُعتبرون أساسيين في الحفاظ على توفر تيك توك لـ 170 مليون أميركي".