"ديب سيك" الصينيّ يُطيح بـ"تشات جي بي تي" على "متجر آبل" وترامب يعتبره جرس إنذار

يشتبه إيلون ماسك الّذي استثمر بشكل كبير في شرائح "نفيديا" الإلكترونيّة من أجل شركته "إكس أيه آي" بأن تكون "ديب سيك" تمكّنت من الوصول سرًّا إلى شرائح "إتش100" H100 المحظورة...

اعتبر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الاثنين أنّ نموذج الذكاء الاصطناعيّ منخفض التكلفة الّذي طوّرته شركة "ديب سيك" الصينيّة هو بمثابة "جرس إنذار" للشركات الأميركيّة في سيليكون فالي، بعدما أحدث إطلاق التطبيق الصينيّ المشابه لـ"تشات جي بي تي" تراجعًا كبيرًا في أسهم شركات التكنولوجيا العالميّة.

لم يحظ إطلاق آخر نموذج لـ"ديب سيك" بداية باهتمام كبير إذ هيمن عليه تنصيب ترامب في اليوم ذاته.

لكنّ روبوت الدردشة الصينيّ المعتمد على الذكاء الاصطناعيّ حقّق انتشارًا كبيرًا نهاية الأسبوع ليصبح التطبيق المجّانيّ الأكثر تحميلًا في سوق التطبيقات التابع لشركة "آبل" في الولايات المتّحدة، ليحلّ مكان "تشات جي بي تي" الّذي طوّرته شركة "أوبن إيه آي".

وكانت المفاجأة الأكبر الّتي هزّت القطاع إعلان "ديب سيك" بأنّها طوّرت نسختها الأخيرة "آر1" بجزء صغير من الكلفة الّتي تتكبّدها الشركات الكبرى في تطوير الذكاء الاصطناعيّ، خصوصًا على شرائح "نفيديا" الإلكترونيّة وبرامجها.

ويحمل الأمر أهمّيّة بالغة نظرًا إلى أنّ ازدهار الذكاء الاصطناعيّ الّذي لعب إطلاق "تشات جي بي تي" أواخر العام 2022 دورًا أساسيًّا فيه، حول "نفيديا" إلى إحدى شركات العالم الأعلى قيمة.

وأحدثت التطوّرات الأخيرة هزّة في قطاع التكنولوجيا الأميركيّ وطرحت سؤالًا مهمًّا: هل يتعيّن على كبرى شركات التكنولوجيا مواصلة إنفاق مئات مليارات الدولارات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعيّ بينما بإمكان شركة صينيّة إنتاج نموذج مواز بكلفة أقلّ بكثير على ما يبدو؟

ويسدّد التقدّم الّذي حقّقته "ديب سيك" ضربة لواشنطن وأوّليّتها المتمثّلة بالمحافظة على تفوّق الولايات المتّحدة تكنولوجيا.

وسارع ترامب للتعليق الاثنين قائلًا "نأمل أن يكون إطلاق ديب سيك للذكاء الاصطناعيّ من شركة صينيّة بمثابة جرس إنذار لحاجة صناعاتنا إلى التركيز الحادّ على المنافسة للفوز".

لكنّ ترامب استطرد معتبرًا أنّ هذه الصدمة قد تكون أيضًا "إيجابيّة" بالنسبة لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركيّة، قائلًا "بدلًا من إنفاق المليارات والمليارات، ستنفق أقلّ على أمل أن تصل إلى الحلّ نفسه".

ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذيّ لـ"أوبن أي آي" سام ألتمان في منشور على "إكس" بأنّ "وجود منافس جديد هو أمر محفّز".

ووصف "آر1" بأنّه "نموذج مثير للإعجاب، خصوصًا في ما يتعلّق بما تمكّنوا من إنجازه مقابل الثمن" الزهيد، متعهّدًا تسريع عمليّات إطلاق "أوبن إيه آي" لنماذج جديدة.

وتأتي التطوّرات على خلفيّة مساعي الحكومة الأميركيّة لحظر تطبيق "تيك توك" الصينيّ في الولايات المتّحدة أو إجبار الشركة المطوّرة له على بيعه.

وفي هذا السياق، لفت ترامب الاثنين إلى أنّ مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك.

وقال مستشار ترامب في مجال الذكاء الاصطناعيّ، والّذي يعدّ مستثمرًا بارزًا في مجال التكنولوجيا ديفيد ساكس إنّ نجاح "ديب سيك" يبرّر قرار البيت الأبيض إلغاء أوامر تنفيذيّة صدرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والّتي حدّدت معايير سلامة لتطوير الذكاء الاصطناعيّ.

وكتب ساكس على منصّة "إكس" إنّ القواعد "كانت لتعيق شركات أميركيّة للذكاء الاصطناعيّ من دون أيّ ضمانة بأنّ الصين ستقوم بالخطوة ذاتها".

وعبّر الرئيس التنفيذيّ لاتّحاد قطاع التكنولوجيا "تشيمبر أوف بروغرس" آدم كوفاسيفتش عن رأي مشابه قائلًا "تتمثّل الأولويّة الآن في مجال الذكاء الاصطناعيّ في ضمان انتصار" الولايات المتّحدة.

من جانبه، اعتبر مارك أندريسن، المستثمر في مجال التكنولوجيا والمتحالف مع ترامب، بأنّ "+آر1+ التابع لديب سيك هو الذكاء الاصطناعيّ يعيش لحظة سبوتنيك"، في إشارة إلى إطلاق الاتّحاد السوفياتيّ أوّل قمر اصطناعيّ في الأرض عام 1957 في خطوة أثارت دهشة الغرب.

وقبل ساعات على فتح الأسواق، اعتبر الرئيس التنفيذيّ لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا بأنّ تراجع كلفة الذكاء الاصطناعيّ يصبّ في مصلحة الجميع.

لكنّ ناديلا نفسه حذّر الأسبوع الماضي أثناء المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس من أنّ "علينا أخذ التطوّرات القادمة من الصين على محمل الجدّ بشكل كبير".

وتخطّط مايكروسوفت لاستثمار 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعيّ هذا العام، بينما أعلنت "ميتا" عن استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقلّ الجمعة.

وسيذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى خزينة "نفيديا" الّتي تراجعت أسهمها بنسبة 17% الاثنين.

ولعلّ اللافت على وجه الخصوص في ما يتعلّق بالتطوّرات الأخيرة هو أنّ "ديب سيك"، على اعتبارها شركة صينيّة، لا يمكنها الوصول بسهولة إلى شرائح "نفيديا" الإلكترونيّة المتطوّرة بموجب القيود الّتي تفرضها الولايات المتّحدة على تصديرها.

ويشتبه إيلون ماسك الّذي استثمر بشكل كبير في شرائح "نفيديا" الإلكترونيّة من أجل شركته "إكس أيه آي" بأن تكون "ديب سيك" تمكّنت من الوصول سرًّا إلى شرائح "إتش100" H100 المحظورة، وهو اتّهام صدر أيضًا عن الرئيس التنفيذيّ لشركة "سكيل إيه آي" ScaleAI الناشئة في سيليكون فالي والمدعومة من أمازون وميتا.