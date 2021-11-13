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مؤتمر "كوب - 26" للمناخ: اتفاق للمسارعة بمكافحة الاحتباس وخيبة أمل

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 22:30

مؤتمر "كوب - 26" للمناخ: اتفاق للمسارعة بمكافحة الاحتباس وخيبة أمل
مؤتمر "كوب - 26" للمناخ (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

توصّل مؤتمر "كوب - 26" للمناخ، السبت، لاتفاق تحت اسم "ميثاق غلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد ابقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.

وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهه الرئيس البريطاني للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.

وقالت العديد من الدول، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة، إنها تشعر بخيبة أمل عميقة من التغيير الذي قدمته الهند "للتخفيض التدريجي"، بدلًا من "التخلص التدريجي" من طاقة الفحم، أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأبدت بعض الدول استيائها من أن الصفقة ليست كافية، لكنهم قالوا إنها أفضل من لا شيء وتوفر تقدمًا تدريجيًا، إن لم يكن نجاحًا.

وصادقت الدول على اتفاقية تتبنى قوانين تشرف على الأسواق العالمية لصالح موازنة انبعاثات الكربون.

فبعد قمة شارك فيها قادة أكثر من 120 دولة وإعلانات من كل الأنواع حول العديد من القضايا المتعلقة، من الغابات إلى غاز الميثان، وأسبوعين من المفاوضات الشاقة حول عدد كبير من القضايا المهمة، تم تمديد مؤتمر غلاسكو للمناخ يوما آخر على الأقل لمحاولة إبقاء الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس - الحد من ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة - "حيا".

وكما تتهم دول الجنوب، الدول المتقدمة، بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغير المناخ.

وقال ممثل بنما خلال الجلسة العامة، الجمعة، إن "كل ما نطلبه منكم هو الوفاء بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا أقل".

يتبع...

بودكاست عرب 48

#خيبة أمل
#مؤتمر غلاسكو
#مؤتمر كوب 26 للمناخ
#اتفاق

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