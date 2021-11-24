  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

لأول مرة بالتاريخ: إطلاق صاروخ بسرعة 24 ألف للاصطدام بكويكب وحرف مساره

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 09:31

لأول مرة بالتاريخ: إطلاق صاروخ بسرعة 24 ألف للاصطدام بكويكب وحرف مساره
(ناسا)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ليل الثلاثاء الأربعاء، مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى حَرف مساره، ويمكن أن تتيح مثيلاتها للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلًا.

وأطلقت على المركبة تسمية "دارت"، وهي كلمة تعني بالإنجليزية "السهم الصغير"، مكوّنة في هذه الحالة من الأحرف الأولى لعبارة "دابل أستيرويد ريدايركشن تست" (اختبار إعادة توجيه كويكب مزدوج)، وقد أقلعت من كاليفورنيا محمولة على صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس" عند الساعة 22,21 بالتوقيت المحلي (06,21 ت غ الأربعاء).

وكتبت ناسا في تغريدة بعد إطلاق المركبة "كويكب ديمورفوس، نحن قادمون إليك".

قبل ساعات من الإقلاع، أعلنت شركة "سبايس إكس" أن الظروف المناخية مؤاتية لإطلاق المركبة في الوقت المحدّد.

وقال العالم في ناسا المشارك في هذه المهمّة توم ستاتلر في مؤتمر صحافي إن هذا الاختبار "سيكون تاريخيًا"، مشيرًا إلى أن "البشرية ستغيّر للمرة الأولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء".

بودكاست عرب 48

#ناسا
#إطلاق صاروخ
#اصطدام بكويكب
#حرف مسار كويكب

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إريكسون" توسع استحواذها في المشاريع اللاسلكية
"إريكسون" توسع استحواذها في المشاريع اللاسلكية

2021-11-22

عطل يمنع مستخدمي "تيسلا" من تشغيل سياراتهم لساعات
عطل يمنع مستخدمي "تيسلا" من تشغيل سياراتهم لساعات

2021-11-20

قفزة حادّة في معدلات إزالة غابات منطقة الأمازون
قفزة حادّة في معدلات إزالة غابات منطقة الأمازون

2021-11-19

الأكثر قراءة

غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة الغربية

غانتس: إيران حاولت نقل مواد متفجرة بطائرات مسيرة للضفة الغربية

2021-11-23
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج "جيش الشعب"

2021-11-23
رئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

رئيس الموساد الأسبق: على إسرائيل التفكير مرتين قبل مهاجمة إيران

2021-11-23
ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة "ملكة جمال الكون" في إيلات رفضا للاحتلال

2021-11-23
حيفتس: زوجة نتنياهو ونجله طلبا تشويش مجرى التحقيق

حيفتس: زوجة نتنياهو ونجله طلبا تشويش مجرى التحقيق

2021-11-23