إنفلونزا الطيور في إسرائيل: نفوق أكثر من 5 آلاف طائر كركي ونقص مُحتمل في البيض

تسبّب تفشٍ لإنفلونزا الطيور بنفوق أكثر من 5 آلاف طائر كركي بريّ في إسرائيل، معظمّها نفق في سهل الحولة، فيما نفق نحو 30 طائرا في مرج ابن عامر، بحسب ما ذكرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية التي وصفت عدد الطيور النافقة بأنه مرتفع بشكل غير معتاد. وفي المقابل، أشارت وزارة الزراعة إلى احتمال "حدوث نقص" في البيض، يُقدَّر بـ"ملايين".

وأشارت سلطة الطبيعة والحدائق إلى أنه سيتم إغلاق المنطقة حتى بداية الأسبوع المقبل، بينما ذكرت ممثلة عنها، أنه "في أعقاب تقييمات الحالة ورصد معدلات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور في المنطقة؛ تم إجراء رصد شامل في (سهل الحولة) وتم توثيق ما يقرب من 5000 طائر كركي في (سهل الحولة) وهو موقع الإيواء الذي يضمّ أكبر عدد من طيور الكركي في إسرائيل"، لافتة إلى إصابة "نحو 30 طائر كركي في باقي أنحاء (إسرائيل)، معظمهم في (مرج ابن عامر)".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمّ الكشف عن إصابة 320 ألف طير في مزارع الدجاج في إسرائيل، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيليّ ("كان11")، مساء الأحد، والتي أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بالتخلّص من آلاف الدجاجات النافقة في بئر خصّصته لهذا الغرض، عند الحدود مع لبنان.

وقالت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ: "نحن في خضمّ تفش حادّ للغاية (لأنفلونزا الطيور)، هذه واحدة من أخطر الضربات التي تُوجَّه للحياة البرية في إسرائيل. وسوف نعالجها بالطريقة الصحيحة، وبخاصة البيئية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن خبير تابع لسلطة الطبيعة والحدائق، القول إنّه بالإضافة إلى هذا النفوق، يُعتقد أن عشرة آلاف طائر آخر أصيب بالفيروس، في حين ذكر خبير آخر أن الفيروس يضرب إسرائيل كل عام، لكن تفشي المرض هذا العام أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، واصفا عدد الطيور النافقة بأنه "استثنائيّ".

وككلّ عام، وصل نحو مئة ألف من طائر الكركي البري إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر وتوقف معظمها في سهل الحولة، وهو نقطة أساسية في طريق هجرتها نحو إفريقيا.

ويقدَّر أن أكثر من 40 ألفا منها بقيت في المنطقة.

واكتشفت إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" في بعض مزارع الدجاج شماليّ إسرائيل، وفق وزارة الزراعة. وأوقفت الوزارة بيع البيض من المزارع المتضررة.

ونادرا ما ينتشر فيروس "إتش 5 إن 1" بين البشر، لكن حالات تفش سُجلت في الماضي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أودى فيروس "إتش 5 إن 1" بأكثر من 450 شخصا، معظمهم في إندونيسيا ومصر وفيتنام، منذ العام 2003.

نقص مُرتَقَب بنحو 14 مليون بيضة

في السياق، قالت وزارة الزراعة في بيان إنه "من المتوقع حدوث نقص في ملايين البيض داخل إسرائيل بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور".

وذكرت أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا".

وأشارت إلى أنها قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية.