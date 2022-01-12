الجليل تطلق برنامج "ScienTech" حول علوم الأحياء والمناخ

أطلقت جمعية الجليل بالشراكة مع برزنتنس "ScienTech"، مُسرِّع الأعمال العربي التكنولوجي الأول من نوعه لمبادرات في مجالات علوم الأحياء والمناخ، بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.

ويستهدف "ScienTech" الباحثين والباحثات العرب أصحاب الأفكار والمبادرات التكنولوجية الأولية على تنمية وتطوير جهوزية أبحاثهم وتحويلها إلى مشاريع تكنولوجية اقتصادية ونقلها على أرض الواقع.

وسيزود مسرع ScienTech عشرة من الباحثين والباحثات العرب من مجالات العلوم بالآليات والتدريب المهني من خلال لقاءات، جماعية وفردية، مع خبراء ومختصين بالإضافة إلى التعرف على شركات تكنولوجية رائدة ومرافقة ودعم المشتركين في توفير الاستثمارات الأولية Pre-Seed.هذا ويمتد المسرع في دورته الأولى لفترة خمسة أشهر على أن تكون دورة ثانية نهاية العام 2022.

يُدار المُسرِّع من قبل إدارة مشتركة لكل جمعية الجليل تمثلها السيدة علا بكر، رائدة أعمال في مجال علم الاحياء، ويشاركها السيد ديفيد بار، مبادر ومتخصص في تطوير الأعمال، ممثل عن برزنتنس.

للمسرع لجنة استشارية مهنية مكونة من شخصيات رائدة في مجال الأعمال والعلوم، تشمل كل من البروفيسور أشرف ابريق باحث في معهد التخنيون، د. صبحي بشير مبادر ومؤسس شركة انزيموتك وشركة إنزيموكور، البروفيسور زياد خمايسي طبيب وباحث في مستشفى رمبام، د. شادي حسن المدير الطبي لشركة دونيسي هيلث الناشئة، المحامي عبد ناشف من مكتب المحاماة NAS Adv، نمرود جندي مستثمر Angle، السيدة إيريت إسرائيلي كاهانا مديرة شركة استثمار أفتردوكس وشركة نيومي.

في هذا السياق، ذكر مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد، أن "الجمعية تملك خبرة واسعة في تأسيس الشركات الناشئة وكان لها أحد أبرز النجاحات في المجتمع العربي عبر بيع أسهمها في شركة انزيموتك من خلال اكزيت. سيوفر ScienTech البيئة الملائمة المطلوبة لرواد الأعمال من علماء وباحثين وباحثات عرب. نتطلع في جمعية الجليل إلى الاقتراب من البيئة الريادية الإسرائيلية وإلى تطوير بيئة ريادة أعمال في المجتمع العربي في إسرائيل. ScienTech سيوفر البيئة الملائمة عبر البنية التحتية المطلوبة من مختبرات واليات عمل بالإضافة إلى التشبيك networking المطلوب لنجاح رواد الأعمال من الباحثين والباحثات".

كما قالت كل من مديرتي جمعية برزنتنس أرييلا روزين وخلود عيوطي "لقد أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية أن المجتمع العربي غني بالمواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مع امتلاك قدرات بحثية لا تقدر بثمن. تم إنشاء ScienTech خصيصًا لتلك المواهب، بهدف الاستفادة من الثروة البشرية العربية والمعرفة الواسعة التي تجلبها وتحويلها إلى شركات ناشئة في المستقبل. نحن سعداء بالتعاون مع جمعية الجليل وسفارة الولايات المتحدة، وإننا على ثقة بأن عام 2022 سيكون عامًا للشركات الناشئة الرائدة العربية ".