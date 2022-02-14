اكتشاف كوكبين جديدين.. هل هناك حياة بشرية؟

اكتشف علماء أتراك في جامعتي أنقرة وإسطنبول، كوكبين جديدين يبعدان عن الأرض مسافة 1336 سنة ضوئية، وذلك نتيجة مشروع علمي نفذه أكاديميون أتراك مختصون في علم الفضاء لدى الجامعتين؛ حيث نشرت نتائج الاكتشاف العلمي في مجلة دولية.

وبهذا يكون العلماء الأتراك قد اكتشفوا للمرة الثانية كواكب جديدة في الفضاء.

وقال د. سليم عثمان سلام أحد المشاركين في الاكتشاف في حديثه للأناضول، إن "الإعلان عن اكتشاف الكوكبين سبقهما تحليل ومعالجة عميقة للبيانات المتوفرة نتيجة مراقبة الفضاء".

وأضاف أن الكوكبين المكتشفين حديثا يقعان ضمن نظام النجم الثنائي ’كبلر 451’، مبيناً أنهما يبعدان عن كوكب الأرض مسافة 1336 سنة ضوئية.

وأوضح أن أحد الكوكبين أكبر من حجم المشتري بـ1.5 مرة، فيما الكوكب الآخر يبلغ حجمه ضعفي المشتري.

وأشار سلام إلى أن احتمالات وجود الحياة على هذين الكوكبين معدومة، لكونها كواكب غازية عملاقة.