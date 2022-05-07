  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

اتهام فيسبوك بحجب صفحات تنشر أخبارا صحية بأستراليا

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 13:42

اتهام فيسبوك بحجب صفحات تنشر أخبارا صحية بأستراليا
(gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تتهم مجموعة تعنى بالإبلاغ عن المخالفات فيسبوك بحجبها عمدا صفحات تابعة لمستشفيات وخدمات طوارئ أسترالية، كجزء من خطة تفاوضية وُضعت العام الماضي.

ومارست الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا ضغوطاً لإضعاف قانون يلزمها بدفع مبالغ للصفحات المعنية بالأخبار في أستراليا بعدما حظرت هذا النوع من المحتوى في منصتها في شباط/فبراير 2021.

لكنّ الخوارزمية الخاصة بفيسبوك حجبت صفحات أخرى أيضاً، وهو ما أكدت الشركة أنّه حصل بالصدفة. وقالت لوكالة فرانس برس الجمعة إنّ "أي تلميح إلى أنّ حجب الصفحات حصل عمداً هو غير صحيح بشكل قاطع وواضح".

وقال ناطق باسم "ميتا"، "كنا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود، في محاولة للحدّ من تأثير القانون المضلل والضار".

وتابع "عندما لم نستطع تنفيذ هذا الإجراء كما يجب بسبب خطأ تقني، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه".

ورغم توضيح الشركة، إلا أنّ منظمة "ويسلبلور إيد" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، رأت أن خطوة "ميتا" شكلت خدعةً في ما يتعلق بالسجلات لدى وزارة العدل الأميركية ولجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية، على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس.

وقالت المنظمة في بيان إنّ الحجب الذي فرضته فيسبوك على مدى خمسة أيام لصفحات تنشر محتوى إخباري قد "حظر" عمداً الصفحات التابعة للحكومات المحلية والخدمات الصحية ومواقع أخرى توفر دعماً للضعفاء.

وأشارت إلى أن نية فيسبوك كانت في إجبار الحكومة على إلغاء القانون.

وقال رئيس "ويسلبلور إيد" ليبي لو إنّ "ما حصل لا يشكل فقط مثالاً عن تصرف متهور من إحدى الجهات الفاعلة، بل انّ فيسبوك عرّضت عمداً أرواحاً للخطر بهدف حماية أرباحها".

وبعد فترة وجيزة من الحظر، أصدرت أستراليا قانوناً يجبر فيسبوك على التفاوض مع الصفحات التي تنشر محتوى إخباري لكنّ المسؤولين السياسيين خففوا من حدة بعض المقترحات الأكثر قساوة.

بودكاست عرب 48

#فيسبوك
#الشبكة الاجتماعية
#شركة "ميتا"
#خدمات طوارئ

حوارات

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة
حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة

2022-04-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض في هبوط مائي
عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض في هبوط مائي

2022-05-06

سبر أغوار حياة ديناصور عاش قبل 70 مليون سنة
سبر أغوار حياة ديناصور عاش قبل 70 مليون سنة

2022-05-04

الهند تضع يدها على 725 مليون دولار من حسابات شركة "شاومي" الصينية
الهند تضع يدها على 725 مليون دولار من حسابات شركة "شاومي" الصينية

2022-05-01

الأكثر قراءة

عملية إلعاد: البحث مستمرّ عن المنفذين وكشف تفاصيل جديدة

عملية إلعاد: البحث مستمرّ عن المنفذين وكشف تفاصيل جديدة

2022-05-06
3 قتلى طعنًا في إلعاد

3 قتلى طعنًا في إلعاد

2022-05-06
جريمة قتل مياس خطيب.. إلى طريقٍ مسدود

جريمة قتل مياس خطيب.. إلى طريقٍ مسدود

2022-05-06
مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات الأخيرة

مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات الأخيرة "موجة" ستطول

2022-05-06
دعوات بالصحافة الإسرائيلية لاغتيال السنوار

دعوات بالصحافة الإسرائيلية لاغتيال السنوار

2022-05-06