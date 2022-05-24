كم عدد أنواع الطيور في العالم؟

إنّ الطيور من جمالِ وإبداع الخالق سبحانه وتعالى، فهي تجسِّد الجمال وتبعث الراحة والطمأنينة في أنفسنا، فكم منا استيقظ على أصوات زقزقة العصافير، وكم منّا يقتني العديد من أنواع الطيور كالببغاء والبلبل والكناري وغيرها الكثير.

لكن ألم تتساءل في يومٍ من الأيام كم يبلغ عدد أنواع هذه الطيور في العالم، وما هي الطيور؟ وكيف تختلف هذه الأنواع عن بعضها البعض؟

الطيور

تنتمي الطيور للملكة الحيوانية، وهي حيواناتٌ فقارية وتعدّ من أكثر الحيوانات الفقارية نوعا وعددا في العالم، وما يميّزها أنّها تتكاثر بالبيوض. وتعتبر الطيور أنّها من ذوات الدمّ الحار، أما جسدها فيكسيه الريش، وتمتلك أجنحة لتساعدها على الطيران، منقارا يتكيّف مع طبيعة غذائها. ولكن هنالك بعض الطيور التي لا تطير كطيور البطريق والموا وهو نوعٌ من الطيور التي لا تطير وكان يستوطن نيوزيلندا.

ميزات الطيور

حيوانات مهاجرة وموسمية، تنتقل سنويا من موطنٍ إلى آخر. تمتلك الطيور حواسا متطورة فتتميز بحدة البصر كالنسر، وبحدة السمع، أما حاسة الشم تعتبر ضعيفة عندها. يبلغ عدد أنواعها تقريبا 10000 نوع. من أكثر الحيوانات الفقارية عددا وأكثرها تنوعا. يتمتع ذكور الطيور بألوان مزخرفة أكثر من الإناث، وهذا يشير إلى نتائج وتأثير عملية التكاثر. تتكاثر الطيور بالبيوض.

أكبر و أصغر أنواع الطيور

تعدّ النعامة أكبر أنواع الطيور في العالم وتصل إلى 2.74 متر.

كما يعدّ طائر الطنان أصغر أنواع الطيور في العالم ويصل طوله إلى 5 سم.

أنواع الطيور

إنّ الطيور متعددة الأنواع وكثير العدد، فتصل أنواعها إلى 10000 نوع، إذ توصّل العلماء إنّ هنالك ما يقارب 50 مليار طائر، ويعتبر هذا الرقم حوالي 6-7 أضعاف عدد البشر، وإليك بعض الإحصائيات:

يبلغ عدد عصافير المنازل 1.6 مليار، أي أكثر من عدد سكان الصين.

يليه طائر الزرزور الأوروبي بحوالي 1.3 مليار طائر.

أما المركز الثالث فهو من نصيب النوارس ذات المنقار الأبيض بحوالي 1.2 مليار.

والمرتبة الرابعة قد حصلت عليها طيور السنونو بما يقارب 1.1 مليار طائر.

وتصنّف الطيور حسب نوع تغذيتها إلى الطيور الجارحة والطيور الأليفة.

أنواع الطيور حسب طريقة تغذيتها

الطيور الجارحة

تعد الطيور الجارحة من الطيور التي تأكل اللحوم والجيف، وتتغذى على الحيوانات والحشرات والأسماك. وتتميز بأنها تمتلك مخالب حادّة، وأظافر للنيل من فرائسها وتمزيق لحمها، ومناقير قوية وحادة تكون معقوفةً، فهي بمثابة السكاكين التي تقطع رقاب فرائسها.

بالإضافة إلى امتلاكها عيونا حادةً ذات نظرة ثاقبة، ومن غير الممكن تربية الطيور الجارحة في المنزل، وخير أمثلةٍ على الطيور الجارحة هي:

طائر العقاب الأصلع

تصل سرعته إلى 35 ميل بالساعة، ويستطيع السباحة وصيد الأسماك، وأماكن انتشاره الولايات المتحدة الأميركية.

طائر النسر الرومي

يتغذى على الجثث واللحم غير الصالح للأكل "الجيف"، يمتلك حاسة شم قوية على عكس بقية الطيور عامةً، يشبه رأس الديك الرومي. كما تصل سرعته 9 كيلومتر بالساعة.

الصقر

ينتشر بكثر في أميركا الشمالية، وتصل سرعته 300 كيلومتر بالساعة. ويعشق السناجب، والزواحف والحشرات.

الحوام

من الطيور كبيرة الحجم، تصل سرعته لحوالي 55 متر بالثانية. وينتشر في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة، ويتغذى على الثدييات.

العقاب

يعيش العقاب في مختلف قارات العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية طبعا. وتصل سرعته إلى حوالي 128 كيلومتر بالساعة.

البومة

تعشق البومة الاصطياد ليلا، وتتميز بحدة بصرها الشديد خلال الليل وقوة سمعها. تعيش في مختلف أنحاء العالم، ولكنها تعد من الطيور البطيئة بسرعة تصل 12 متر بالثانية.

الطيور الأليفة

تكون الطيور الأليفة سهلة التربية والعناية بها عن أنواع أخرى، وتتغذى على فتات الخبز والأعشاب، وغيرها. ومن أشهر أنواع هذه الطيور:

الحمام

تعتبر من الطيور اللطيفة التي يستمتع الكثير بانتقائِها وتربيتها، وكان يعتبر رمزا مهما في الثقافات القديمة، وكان يُستخدَم الحمام الزاجل قديما في إرسال الرسائل. كما يستخدم الحمام في التجارب المخبرية، ودراسة بعض سماته الوراثية.

طائر الحسون

يعتبر من أجمل الطيور الأليفة وأكثرها اقتناءً، فهو مناسبٌ جدا للأطفال، وجذابة جدا عند إصدارها للموسيقى.

البادجي

ثاني أفضل الطيور الأليفة في العالم، فهي تتميز بألوانها الباهرة والجميلة التي تسرُّ النظر، أما حجمها فهو صغير نسبيا، ومن الممكن لها تعلّم الكلام. كما أنّ لها شخصيات أليفة من الممكن أن تترابطَ بقوة مع مقتنيها.

ببغاء الكوكاتيل

تعد هذه الفصيلة من أفضل أنواع الطيور الأليفة تفاعلا، وأكثرها إسعادا للأطفال، فهي تتواصل بشكلٍ جيد معهم. إذ يمكن لهذه الطيور أن تتعلم التحدُّث والتصفير، والقيام ببعض الحيل المضحكة والجذابة. كما يمكن للطيور أن تصنّف حسب نوع البيئة التي تعيشها، وتتنوع بين طيورٍ مائية وغابية وصحراوية.

أنواع الطيور حسب البيئة التي تعيشها

الطيور المائية

تقضي جلّ وقتها في الماء، وتحصلُ على أغذيتِها وقوت يومها من البحر، فهي تستطيع شرب ماء البحر. يبلغ عدد أنواع الطيور المائية ما يقارب 140 نوع، منها ما يعيش في المياه العذبة، وأخرى تفضّل المستنقعات، ويعد طائر القاوند أسرع الطيور المائية، وأبطؤها البلشون ذا الأرجل الطويلة، ومن هذه الطيور:

البط والإوز

تمتلك هذه الطيور أجسام بدينة وأرجل قصيرة وأقدام كفيّة، تساعدها على التجديف والسباحة. تمتلك مناقير عريضة غير حادة، وتبتلع النباتات والكائنات الحية الصغيرة دفعة واحدة.

طائر أبو قدران

من الطيور المشهورة في مصر، يطلق عليه اسم آخر وهو صديق الفلاح يتواجد في المزارع وغذائه الأساسي الحشرات، يمكنه الغوص في الأنهار.

البطريق

من أشهر الطيور المائية بشكله الغريب، فهو لا يستطيع الطيران ويعيشُ في القارة القطبية الجنوبية، حجمه كبير نسبيا. لا يملك أجنحة، ولكنه يملك زعانف كالأسماك، ويتغذى على الأسماك والحيوانات الصغيرة.

البجعة

طائر مائي ولا يستطيع الطيران، يمكن اقتناؤه وتربيته في المنازل، وتعشق العيش في المناخ الدافئ.

طائر اللقلق

من الطيور المائية التي تستطيع الطيران لمسافات مرتفعة، تتميز بسيقان طويلة، تتغذى على الفئران والأسماك وصغار الأفاعي.

الطيور الغابيّة والبريّة

طائر الطوقان وهورنبيلس

تتميز طيور الطوقان بمناقيرها الكبيرة القادرة على التقاط غذائها المفضل ألا وهو الثمار، وتعيش في غابات آسيا وإفريقيا، وتتخذ من أغصان الأشجار أعشاشا لها.

الببغاء البري

يمتلك هذا الببغاء 350 نوع تقريبا، تشمل طيور الحب والكوكاتو والبراكيت وغيرها، يتميز بامتلاكه أقدام متعاكسة الأصابع، أي كل قدم لها مثلا إصبعين باتجاه الأمام وأخرى بالخلف.

دجاج الغابة الأحمر

يعيش في جنوب آسيا، وهو نوع من الدجاج البري، يعتبر سلف للدجاجِ المنزلي، يبحث عن البذور والحشرات والأعشاب لتناولها.

طيور الجنة

تمتلك هذه الطيور ما يقارب 40 نوعا، ومعظمها يعيش في الغابات المُمطرة كغاباتِ غينيا الجديدة، تتميز بألوانها الغريبة، وريشها الفريد.

الطيور الصحراوية

تعشق العيش في البيئة الصحراوية، ويمكنها تحمل العطش والحرارة العالية، ومن هذه الطيور:

طيور القطا

تتكون هذه العائلة من 16 نوع من الطيور، وهي طيور أرضية أي تبني أعشاشها على الأرض وليس الشجر. تعيش في سهول السافانا وشبه الصحاري متخذةً منها أوطانا.

تمتلك طيور القطا ألوانا مختلفة تتراوح بين الرمادي والبني والرمليّ والبرتقالي، تمتلكُ طبقة سميكة من الريش يجعلها صعبة القتل والاصطياد، ومن طيور القطا:

طائر القطا بورتشيل

طائر القطا ذو ذيل الإبرة

طائر القطا أصفر الرقبة

طائر القطا أسود اللون

سنونو الرمل

وهو طائر ينتمي لفصيلة طيور السنونو.

الشحرور

هو طائر أسود اللون، يقطن قارة أميركا الشمالية.

أهم أنواع الطيور المنقرضة

طائر الدودو

من أشهر الطيور المنقرضة في العالم، يبلغ طولها حوالي 3.3 قدم، ويصل وزنها لما يقارب 20 كيلوغراما. لا يستطيع الطيران، وكان يعيش في جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي.

تسمانيا

من سلالة طيور الإيما التي لا تطير، تمتلك حلقا كبيرا وأقداما كبيرةً ولا يغطِّيها الريش، ويقال أنّ انقراضها لا دخل للإنسان فيه.

كارولينا الببغاء

يعتبر من أنواع الببغاوات الوحيدة في أميركا الشمالية.

النعامة العربية

كان يتواجد في الصحاري السورية والأردنية والفلسطينية، ويرجع موطنها الأصلي إلى صحاري آسيا وأفريقيا، ويعود انقراضها للحصول على ريشها ولحمها المميزين.

طائر باخمان واربيل

تم اكتشافه عام 1832، ويعود سبب انقراضه لتدمير الإنسان أعشاشها في خضم عملية استصلاح الغابات والمستنقعات.

طائر الأوك العظيم

يعتبر طائر الأورك من فصيلة طيور البطريق، كان يعيش على الجزر الشمالية الأطلسية، وانقرضت في القرن التاسع عشر.

طائر لايزان ريل

كان من الطيور التي لا تطير أيضا، ويعود اسمه إلى جزيرة Laysan، وهي جزيرة صغيرة تقع في هاواي.

ببغاء سيشل

تعود تسميتها إلى جزر سيشل الصغيرة في قارة أفريقيا.

حمامة موريشيوس الزرقاء

كانت تتواجد في جزيرة موريشيوس، ومنها أخذت الاسم. انقرضت بسبب أعمال الصيد الجائر من قبل البحارة الهولنديين.

حمامة الركاب

انقرضت بسبب عمليات الصيد الجائر لها بغرض الأكل، وكانت تقطن في أميركا الشمالية.

أهم أنواع الطيور المهددة بالانقراض

طائر أبو منجل

من الطيور المهدد بالانقراض وأهمها، يبلغ عددها حاليا 420 طائر، كان ينتشر سابقا في الشرق الأوسط. تم اكتشاف مستعمرة صغيرة له في سوريا عام 2002، وما يميّز طائر أبو منجل ريشه الأسود اللامع، ومنقاره الطويل المعقوف، مع الوجه الأحمر.

طائر الكيوي

يعد طائر الكيوي طائر ذو حجم صغير، يمتلك أرجل طويلة نسبيا، تساعده على الركض السريع لتعويض فقدانه لقدرة الطيران، ويعتبر من أصغر أنواع النعامة.

طائر الكاكابو

أو تعرف أيضا ببغاء البومة، تمتلك لون أخضر جميل، ومنقار كبير رمادي اللون، مع ساقين قصيرتين، يبلغ متوسط عمره 90 يوما.

القراز

يعتبر من الطيور المهددة بالانقراض، يعيش في أميركا الوسطى بشكل خاص. يمتلك ذكر طائر القراز لون أسود داكن جميل، أما الأنثى فتتميز باللون البني.

البومة الثلجية

طائر من رتبة البوميّات، يمتلك ريش ناصع أبيض اللون ومنقّط بنقط سوداء. يعيش هذا الطائر في القطب الشمالي، ويعيش المناطق الباردة.