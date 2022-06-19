دليلك الشامل لأنواع اللوتس

من المعروف أن اللوتس نوع من الأزهار الطبيعية الجميلة ولكن هل تعرفون أن هناك الكثير من النباتات أو الأزهار التي تطلق عليها هذه التسمية؟

أنواع اللوتس المتعددة

اللوتس الهندي

واسمها العلمي هو نيلومبو نوسيفيرا (Nelumbo Nucifera) وتعرف أيضا باسم اللوتس الهندي المقدس كما يطلق عليها بعض السكان المحليين تجاوزا اسم زنبق الماء وهي في الغالب الزهرة التي تقفز عليها الشخصيات الكرتونية أو الحيوانات الصغيرة في البرامج المخصصة للأطفال.

تأقلمت نباتات اللوتس الهندي مع العيش على سطح مياه الأنهار بطيئة الجريان ومناطق الدلتا. تطلق نباتات اللوتس الهندي آلاف البذور إلى قعر الحوض المائي الذي تعيش فيه ومع أن بعضها يزهر على الفور والكثير منها يتحول إلى غذاء للحيوانات المائية، إلا أن الكثير منها يبقى في قاع الحوض المائي وقد يجف الماء وتحافظ هذه البذور على قدرتها على النمو والحياة إلى أن يعود موسم المفيض أو الأمطار فتنمو هذه البذور وتزهر بعد أن كانت جافة. في الظروف المناخية المناسبة يمكن أن تبقى هذه البذور الجافة قابلة للنمو حتى بعد سنين.

يعتبر الموطن الطبيعي لهذه الأزهار واسع جدا فهو يضم عددا كبيرا من البلدان والمناخات مثل:

وسط وشمال الهند بما في ذلك المناطق المرتفعة جنوب الهيمالايا.

الهند الصينية.

جنوب الهند مع أن ظهورها يعتبر جديدا في هذه المناطق.

فيتنام.

سريلانكا.

شمال وشرق أستراليا.

ويذكر أن زهرة اللوتس الهندية تعتبر الزهرة الرسمية لكل من الهند وفيتنام وبذورها قابلة للأكل ولذلك من الشائع زراعتها لأغراض غذائية وتجارية.

زهرة اللوتس الأميركية

تعتبر هذه الزهرة من عائلة اللوتس الهندي واسمها العلمي هو نيلومبو لوتيا (Nelumbo Lutea) ويطلق عليها أيضا اسم اللوتس الأصفر والفوليي. تعتبر أميركا الشمالية الموطن الأصلي لهذه الزهرة وهي زهرة مدارية تنمو في البحيرات والمستنقعات والأماكن التي تفيض فيها المياه في الشتاء. تغرس هذه النبتة جذورها في قاع المستنقع أو البحيرة الموحلة إلا أن الأوراق والأزهار تطفو فوق سطح الماء ويمكن أن يصل طول النبتة البالغة إلى ارتفاع متر ونصف.

تبدأ الأزهار بالظهور في منتصف الربيع ويمكن أن تستمر خلال الصيف أيضا ويبلغ قطرها 18-25 سم وتحمل حوالي 25 بتلة تكون بيضاء مع لون أصفر يتوسطها. وقد تم تصنيف هذه النبتة مؤخرا كواحدة من النباتات المهددة بالانقراض في عدد من مناطق أميركا الشمالية. ويمكن أكل بذور هذه النباتات ويطلق عليها السكان المحليون اسم "ذرة التمساح".

اللوتس المصري الأزرق

اسمها العلمي نيمفيا كايرولي (Nymphaea Caerulea) وتعرف أيضا بعدة أسماء مثل:

اللوتس الأزرق

زنبق الماء الأزرق

زهرة الضفدع

لوتس النيل الأزرق

اللوتس الأزرق المصري

لوتس النيل المقدس

أوتبالا في الهند

زهرة النيل

زنبق الماء المقدس

تعيش هذه الزهرة في المسطحات المائية العذبة كالبحيرات والأنهار ويمكن إيجادها بشكل طبيعي في الجزء الشرقي من إفريقيا ومناطق أخرى في المنطقة العربية. تتمكن هذه الأزهار من العيش في وسط قليل التغذية حتى أنها قد تتكاثر بأعداد هائلة وتصبح مضرة لباقي أصناف الحياة المائية. ويمكن للبشر والحيوانات أكل بذورها مثل معظم النباتات في هذه العائلة النباتية. إلا أن تناول بعض الأجزاء الأخرى من النبات قد يكون ساما.

تتميز هذه الزهرة بلونها الذي قد يتدرج ما بين أبيض مزرق إلى أزرق سماوي أو اللون الليلكي علما أن قلب الزهرة عادة ما يكون أصفر. يبلغ قطر الزهرة 8- 12 سم ويكون عدد البتلات 14-20 ذات شكل إهليلجي.

اللوتس المصري الأبيض

اسمها العلمي نيمفيا لوتس (Nymphaea Lotus) أو اللوتس المصري الأبيض كما يطلق عليها اسم لوتس النمر أو اللوتس الأبيض وزنبق الماء المصري الأبيض. تعيش هذه الزهرة في شرق إفريقيا والجنوب الشرقي من آسيا. وعادة ما يكون لون الأزهار التي تطفو على سطح الماء أبيضا وقد يميل للون الزهري.

لهذه الزهرة تاريخ من حيث رمزيتها وأهميتها لدى المصريين القدماء الذين قدسوها كما أن بذورها قابلة للأكل إلا أن بعض أجزائها الأخرى قد تكون سامة.

زهرة اللوتس الصينية

ويطلق عليها اسم السواسوريا (Saussurea) وتضم في الحقيقة أكثر من 300 نوع من النباتات المزهرة وتتبع عائلة الأقحوانيات وتعيش في المناطق المعتدلة والباردة في شرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. إلا أن تنوع هذا النبات يبلغ ذروته في جبال الهيمالايا وشرق آسيا. يطلق على هذه الزهرة أيضا اسم لوتس الثلج لأن بعض أنواعها يمكن أن تعيش على ارتفاعات عالية جدا وفي المناطق القطبية.

يتراوح طول النبات كاملا ما بين 1-10 سم للأنواع القزمة منه وحتى 3 م بالنسبة للأنواع الكبيرة الشوكية منه. عادة ما تكون الأزهار السميكة نسبيا محاطة بشعيرات بيضاء وبرية الشكل تعمل على حماية الزهرة في درجات الحرارة المنخفضة وأشعة الشمس فوق البنفسجية وتزداد سماكتها كلما كانت النبتة تعيش على ارتفاع أعلى وبحرارة أبرد علما أن لون الأزهار بحد ذاتها يتدرج ما بين الأبيض والبنفسجي. يذكر أن هذه النبتة تم تسميتها باسم العالم النباتي (هوراس بنديكت دي سواسور).

اللوتس اليوناني

اسمها العلمي هو لوتس كورنيكولاتوس (Lotus Corniculatus) وتعرف أيضا باسم زهرة قدم العصفور وتضم في الحقيقة مئات الأنواع المتنوعة المنتشرة في أنحاء العالم إلا أن هذه النبتة لا ترتبط بأنواع اللوتس الأخرى التي ذكرناها في هذا المقال. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من اللوتس لا ينمو في الماء وإنما بشكل اعتيادي في التربة.

لمعظم أزهار أنواع هذه النبتة 5 بتلات إثنتان منها تقع على قاعدة الزهرة والباقية في الجزء العلوي منها إلا أن بعض الأنواع قد سجلت 15 بتلة على الأزهار. عادة ما تكون الأزهار متجمعة على شكل عناقيد تتألف من 3-10 أزهار بألوانها الصفراء الحيوية التي قد تتدرج أحيانا إلى اللون البرتقالي والأحمر.

يذكر أن هذا النوع من اللوتس يخضع لدراسات علمية لتحديد سميته بالرغم من وجود دراسات سابقة لم تتوصل إلى نتائج حاسمة ولذلك يفضل الحذر منه.