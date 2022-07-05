الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ شمالي البلاد بسبب الجفاف

أعلنت الحكومة الإيطالية، يوم أمس الإثنين، حالة الطوارئ في معظم مناطق الشمال التي تعاني من الجفاف، وعن تمويل إغاثة بقيمة 36.5 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) من الأموال للمناطق الزراعية.

تمت الموافقة على الإعلان في اجتماع مجلس الوزراء في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وبلغ نهر بو، الذي تساعد مياهه في ري حقول والمزارع ومراعي الماشية، أدنى منسوب له منذ نحو 70 عاما.

يسري إعلان الطوارئ على خمس مناطق، هي إميليا رومانيا، وفريولي فينيتسيا جوليا، ولومباردي، وبيدمونت، وفينيتو، وهي المناطق المتأثرة بجفاف أو انخفاض منسوب نهر بو وأحواض جبال الألب الشرقية.

كما فرضت بعض مدن وبلدات الشمال، ومنها فيرونا في فينيتو، قيودا على استخدام المياه. وبدأ الجفاف يؤثر أيضا على جنوب وسط إيطاليا.

وفي نهر تيبر في روما بات بالإمكان رؤية النباتات التي تنمو على قاع النهر، على السطح ويطفو حطام في المياه الضحلة.

قال جوليو بنداندي، وهو ملاح، لـ"أسوشييتيد برس" يوم الإثنين "أقول من خلال خبرتي التي امتدت 40 عاما على سطح النهر أنه لم يكن هناك وضع مثل هذا من قبل على نهر تيبر".

هذا العام، لم تحصل إيطاليا سوى على نصف متوسط هطول الأمطار خلال الثلاثين عاما الماضية، وفق هيئة أبحاث حكومية.