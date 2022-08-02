  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

الكوارث الطبيعية: 72 مليار دولار خسائر العالم خلال النصف الأول من 2022

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 13:20

الكوارث الطبيعية: 72 مليار دولار خسائر العالم خلال النصف الأول من 2022
من آثار الفيضانات في إيران (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تسببت الكوارث الطبيعية حول العالم بتسجيل خسائر مادية ما قيمتها 72 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس ري" (Swiss Re) في تقديرات نشرتها، الثلاثاء.

وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ "تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب أفريقيا".

ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في شباط/فبراير في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.

وسُجّلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021 بحسب الشركة.

وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.

ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازال والأعاصير، تزداد حول العالم.

بودكاست عرب 48

#تغير المناخ
#خسائر مادية
#الكوارث الطبيعية

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كيف أزيد عمر بطارية اللابتوب؟
كيف أزيد عمر بطارية اللابتوب؟

2022-08-02

زيادة مساحة التخزين RAM
زيادة مساحة التخزين RAM

2022-07-31

نظام IOS والجيلبريك Jailbreak
نظام IOS والجيلبريك Jailbreak

2022-07-31

الأكثر قراءة

المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

2022-08-01
عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

2022-08-01
خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

2022-08-01
شهيد برصاص الاحتلال في جنين

شهيد برصاص الاحتلال في جنين

2022-08-01
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

2022-08-01