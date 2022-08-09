  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

تموز 2022 من بين الأكثر حرارة على الإطلاق

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 21:35

تموز 2022 من بين الأكثر حرارة على الإطلاق
حريق غابات نشب باليونان بسبب تغير المناخ (Getty Images)
عرب ٤٨

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الشهر الماضي، كان أحد أكثر شهور تموز/ يوليو حرارة في العالم على الإطلاق،

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، كلير نوليس في مؤتمر صحافي: "شهد العالم لتوه شهرًا من أكثر شهور تموز/يوليو الثلاثة حرارة على الإطلاق. وبالطبع، كما نعلم جميعًا، أصابت موجة حر شديدة وطويلة للغاية بعض أجزاء من أوروبا".

وأوضحت المنظمة في بيان، مستشهدة ببيانات برنامج "كوبرنيكوس" المتعلقة بالتغير المناخي، أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من تموز/ يوليو 2019، ولكنه أكثر حرارة من تموز/ يوليو 2016.

وأشارت نوليس إلى أن "الفرق بين هذه الأشهر الثلاثة كان ضئيلا جدًا"، و"الفارق كان أقل من هامش الخطأ".

وبشكل عام، تجاوزت درجة الحرارة المسجلة في الشهر الماضي درجة الحرارة المسجلة في تموز/ يوليو، بمقدار 0,4 درجة مئوية خلال الفترة المرجعية 1991-2020.

وجاء ذلك على الرغم من وجود ظاهرة النينيا الطبيعية التي، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "من المفترض أن يكون لها تأثير التبريد".

وفي الشهر الماضي، دعت المنظمة القادة إلى أن "يعوا" المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح أوروبا حاليا، والتي قد تصبح أكثر تواترا بسبب تغير المناخ حتى العام 2060 على الأقل.

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن شهر تموز/ يوليو 2022 لم يبلغ الذروة إذ سجلت بعض المناطق في العالم درجات حرارة أقل من المعدل على امتداد غرب المحيط الهندي، من القرن الإفريقي إلى جنوب الهند، في جزء كبير من آسيا الوسطى وفي معظم أنحاء أستراليا كذلك.

(Getty Images)

وبالإضافة إلى موجة الحر، تعاني بعض مناطق العالم من جفاف شديد. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر تموز/ يوليو أكثر جفافًا من المعدل في معظم أنحاء أوروبا ومعظم أميركا الشمالية وأجزاء واسعة من أميركا الجنوبية وآسيا الوسطى وأستراليا.

وفي المقابل، تم تسجيل أجواء أكثر رطوبة من المعدل في شرق روسيا وشمال الصين ومساحة واسعة تمتد من شرق إفريقيا إلى شمال غرب الهند، مرورا بآسيا.

بودكاست عرب 48

#الأكثر حرارة
#ارفاع درجات الحرارة
#تغير المناخ
#المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عطل بخدمات "جوجل" لاحظه عشرات آلاف المستخدمين
عطل بخدمات "جوجل" لاحظه عشرات آلاف المستخدمين

2022-08-09

إيجابيات وسلبيات سيارات "تيسلا" الكهربائية
إيجابيات وسلبيات سيارات "تيسلا" الكهربائية

2022-08-09

هل الأمن الإلكتروني هو نفسه الأمن السيبراني؟
هل الأمن الإلكتروني هو نفسه الأمن السيبراني؟

2022-08-09

الأكثر قراءة

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

2022-08-08
القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

2022-08-08
إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

2022-08-08
فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

2022-08-08
تحليلات: إسرائيل خططت لاستهداف الجهاد منذ أشهر

تحليلات: إسرائيل خططت لاستهداف الجهاد منذ أشهر

2022-08-08