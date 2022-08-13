  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

مزارعون يلجؤون لتفل القهوة عوضا عن شراء الأسمدة

تاريخ النشر: 13/08/2022 - 16:43

مزارعون يلجؤون لتفل القهوة عوضا عن شراء الأسمدة
المزارع الألباني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

بعدما أدت جائحة كوفيد - 19 والصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل حاد، عاد المزارع الألباني ألبان كاكالي إلى الطرق التقليدية لتغذية أرضه باستخدام تفل القهوة.

ورغم أن المزارع البالغ 38 عاما لا يملك إلا نصف هكتار فقط من الأرض الزراعية في بلدة ماموراس في شمال غرب ألبانيا، ليس بمقدوره تحمل كلفة الأسمدة الكيماوية المستوردة من الخارج.

وكما هي الحال في بقية أنحاء العالم، تضرر القطاع الزراعي في ألبانيا بسبب ارتفاع التكاليف، مع زيادة أسعار الوقود والأسمدة بفعل غزو روسيا، المنتج الرئيسي للسلعتين، لأوكرانيا.

وبهدف الحد من النفقات، لجأ كاكالي إلى تفل القهوة، وهو سماد طبيعي متوافر بكثرة في ألبانيا حيث تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة فيما تنتشر المقاهي في كل أنحاء البلاد.

يقول كاكالي إنه يجمع يوميا ما يصل إلى 40 كيلوغراما من القهوة المطحونة.

ويضيف لوكالة فرانس برس من مزرعته "الألبان شغوفون بالقهوة".

لكن عملية تحويل التفل إلى سماد تستغرق وقتا طويلا، إذ عليه أولا جمع بقايا القهوة قبل خلطها بأعشاب ثم الانتظار ثلاثة أشهر ليصبح الخليط جاهزا للاستخدام.

إلا أن المنتج النهائي "غني بالنيتروجين والمغنيزيوم والبوتاسيوم، وهو بديل جيد للأسمدة الكيماوية" و"يطرد الحشرات"، كما يقول كاكالي.

وعاد العديد من المزارعين الألبان البالغ عددهم 280 ألفا إلى أساليب تقليدية مماثلة لتغذية تربتهم بدلا من دفع أسعار مرتفعة مقابل الأسمدة المستوردة.

ويقول الخبراء إن الأسمدة والوقود يشكلان أكثر من 45% من تكاليف الإنتاج الزراعي في البلاد.

وتستورد ألبانيا كل أسمدتها بعدما تم تدمير مصانعها عقب سقوط الشيوعية مطلع التسعينات.

وكانت روسيا المصدّر الأول للأسمدة إلى ألبانيا العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون دولار، وفقا لقاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة.

ومن خلال التحول إلى تفل القهوة، يقول كاكالي إنه يوفر ما بين 1500 و2000 يورو سنويا.

وبما أن جائحة كوفيد-19 عطّلت التجارة العالمية، نوّع كاكالي مزروعاته، وهو يركز الآن على زراعة محاصيل غريبة بما فيها فاكهة "باشن فروت" وتوت الغوجي، بعد توقف استيراد الفاكهة من أميركا الجنوبية أثناء الوباء عندما بدأ الطلب يرتفع.

وتقول زوجته جولي وهي ممرضة تبلغ 34 عاما "كان الطلب مرتفعا على هذين النوعين من الفاكهة لأنهما يعرفان بأنهما يساعدان في تعزيز جهاز المناعة وبخصائصهما المضادة للأكسدة".

وهذا العام وحده، حصد كاكالي نصف طن من فاكهة "باشن فروت" التي تباع بحوالي 15 يورو للكيلوغرام الواحد، وهو مبلغ ليس قليلا في ألبانيا حيث يبلغ متوسط الرواتب 460 يورو.

يقول كاكالي "الناس يحبونها كثيرا ورائحتها رائعة وهي أفضل من تلك الموجودة في بلدانها الأصلية لأن كل شيء طازج هنا".

من جانبه، يوضح ألبان زوسي، وهو رجل أعمال كان ينتج الأسمدة العضوية من فضلات الحيوانات في ليجا في شمال ألبانيا، إن ارتفاع الأسعار كان له "جانب إيجابي" إذ سمح للمزارعين بالعودة إلى جذورهم.

بدوره يقول فاتمير ندوجي، رئيس الطهاة في مطعم حوله مزرعة يحضر أطباقه من محاصيلها "رغم الصعوبات، تبقى الفرص موجودة".

بودكاست عرب 48

#أسمدة الزراعة
#تفل القهوة
#مزارعون ألبانيون

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"هواوي" تسجل تراجعا في إيراداتها بسبب العقوبات الأميركية
"هواوي" تسجل تراجعا في إيراداتها بسبب العقوبات الأميركية

2022-08-12

العملات المشفّرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفّرة تغزو ألعاب الفيديو

2022-08-10

البحر الأبيض المتوسط: الأسماك المهددة بالانقراض تُصطاد بكثرة
البحر الأبيض المتوسط: الأسماك المهددة بالانقراض تُصطاد بكثرة

2022-08-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء حارة

حالة الطقس: أجواء حارة

2022-08-12
استطلاع: تزايد قوة لبيد واحتمالات تشكيل نتنياهو حكومة أعلى

استطلاع: تزايد قوة لبيد واحتمالات تشكيل نتنياهو حكومة أعلى

2022-08-12
أميركا: طعن الروائي سلمان رشدي خلال ندوة في نيويورك

أميركا: طعن الروائي سلمان رشدي خلال ندوة في نيويورك

2022-08-12
إسرائيلية متهمة بالتجسس لإيران بحالة حرجة بعدما حاولت الانتحار

إسرائيلية متهمة بالتجسس لإيران بحالة حرجة بعدما حاولت الانتحار

2022-08-12
العثور على وثائق

العثور على وثائق "سرية للغاية": ترامب مشتبه بخرق قانون مكافحة التجسس

2022-08-12