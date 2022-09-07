ما لا تعرفه عن الشفق القطبي

ما هو الشفق القطبي؟

يعرف الشفق القطبي أو الليل أو الفجر القطبي واسمة باللغة اللاتينية هو (Aurora) ويعرف أحيانا بالأضواء القطبية بأنه ظاهرة تتمثل بمزيج رائع من الألوان التي تظهر في سماء القطب الشمالي كذلك القطب الجنوبي لكوكب الأرض. عند حدوث هذه الظاهرة المميزة يدوم الليل لمدة 24 ساعة أو أكثر وهو لا يظهر إلا إذا كان الناظر داخل الحيز الجغرافي الذي يعرف بأنه الدائرتين القطبيتين.

تتشكل الأضواء القطبية عندما يكون مركز الشمس تحت خط الأفق ويعكس الغلاف الجوي أشعة الشمس وهو أمر وارد الحدوث في الكواكب الأخرى عندما تتوضع الشمس أو أحد الأقمار بزاوية مناسبة لظهور الشفق.

حقائق مثيرة عن الشفق القطبي

لا شروق للشمس

في كل عام هناك فترة زمنية لا تظهر فيها الشمس فوق خط الأفق، وعندها يظهر الشفق دون رؤية الشمس إطلاقا، كما يمكن أن يتفاوت مدى ظهور آثار الشفق القطبي تبعا لزاوية الشمس.

يظهر الشفق على الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية

تتحدد الدائرتان القطبيتان بأنهما المكانان الجغرافيان الوحيدان اللذان يظهر فيهما الشفق القطبي ويعود ذلك لميلان محور دوران الشمس. عادة ما يمكن مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي بين شهري أيلول/سبتمبر وآذار/مارس حيث تحجب قبة الأرض أو أجزاء من الكوكب ظهور الشمس تماما في هذه المناطق.

حساب الليالي القطبية

عندما تمر عدة أسابيع من الشمس المشرقة بشكل دائم قد يصبح حساب الأيام مربكا بعض الشيء. ولذلك عوضا عن حساب الساعات التي غابت بها الشمس وحل الظلام ولذلك يتم الاتكال في حساب الأيام على دورات الساعة. على سبيل المثال في أقصى شمال السويد وتحديدا في بلدة كيرونا يتم احتساب الليالي القطبية بفترات تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

شمس منتصف الليل

الليل القطبي هو عندما لا تظهر الشمس إطلاقا إلا أن شمس منتصف الليل أو "النهار القطبي" هو عندما تبقى الشمس فوق خط الأفق لمدة تزيد عن 24 ساعة وبذلك يبقى نورها على مدار 24 ساعة. وبذلك تعتبر هاتين العمليتين متقابلتين أو متعاكستين تماما، على سبيل المثال مثل ما تحدث ظاهرة الليل القطبي بين شهري أيلول/سبتمبر وآذار/مارس، فإن النهار القطبي يمكن أن يحدث بين شهري نيسان/أبريل وآب/أغسطس.

كلما اقتربت من القطب كلما ازدادت مدة الشفق

نظرا لميلان محور دوران الأرض يتم حجب القطبين الشمالي والجنوبي من ضوء الشمس فتكون الذروة في نقطة القطب وتتناقص مدة الشفق كلما ابتعدنا عنها، وهذا يعني أنك كلما اقتربت من القطب الشمالي ستتمكن من تجربة الشفق لفترة أطول وكلما اتجهت نحو الجنوب تتناقص فترته.

في القطب الشمالي تبدأ الليالي القطبية عند مغيب الشمس في الانقلاب الخريفي في أيلول/سبتمبر ولا تظهر الشمس في هذه المنطقة حتى الانقلاب الربيعي في شهر آذار/مارس بعد ست أشهر طوال من الظلام إلا أن الشمس تشرق بعد ذلك لمدة 6 شهور.

القطب الشمالي وجهة محبي الظواهر القطبية

إذا كنت واحدا من محبي المغامرة وتجربة الأمور الغريبة في الحياة وإذا كانت فكرة الشفق القطبي تغمرك بروح الاستكشاف وبرؤى من الظواهر الأرضية الخيالية مثل الشفق القطبي، فهناك الكثير من الطرق التي يمكنك اختبار الشفق القطبي عبرها وعيش هذه الظاهرة الخلابة ورؤيتها بأم عينك.

هناك رحلات سفاري خاصة لرؤية الشفق القطبي ويمكنك التسجيل فيها ومرافقة فريق من الأدلاء والخبراء الملمين بأسرار القطب وطرقه. واحدة من أشهر الرحلات العالمية التي يتم تنظيمها من قبل مختصين بهذه الظواهر ورحلات السفاري القطبية هي (Arctic Safaris and Polar Tours) في كندا حيث يسافر المشتركون لرؤية الحياة البرية الطبيعية ومشاهدة وتصوير بعض الحيوانات التي لا توجد إلا في القطب مثل الدب القطبي وبعض أنواع الفقمة والثعالب وبالطبع ظاهرة الشفق القطبي.

يمكنك أيضا الذهاب في رحلات مأجورة خاصة واستكشاف القطب شخصيا مع شركات متخصصة في هذا المجال أيضا حيث يتم تنظيم برنامج خاص يناسبك وقتك ورغبتك والأماكن التي تتمنى زيارتها ضمن مجموعة محدودة العدد.

أنواع الشفق القطبي

الشفق القوسي

يمكن رؤية الشفق القطبي القوسي في مراحل النشاط الشمسي المنخفض ويظهر على شكل قوس في الأفق ويعد شكلا شائعا له.

الشفق المترابط

يمكن القول إن الشفق القوسي عادة ما يتحول إلى شفق مترابط عند ازدياد النشاط الشمسي ويتميز باحتوائه على منحنيات ضوئية وهو ذو انتشار أوسع.

الشفق التاجي

يتميز الشفق التاجي بألوان محددة هي الأبيض والأزرق والليلكي وعادة ما يظهر على شكل تاج وسط قبة السماء.

الشفق المشع

يظهر الشفق القطبي المشع عندما يكون نشاط الشمس مرتفعا ويتميز بألوانه المتداخلة فيما بينها وعادة ما يتم تشبيهه بقطع انسيابية من القماش الملون.

أفضل أماكن الأرض لرؤية الشفق القطبي

في الحقيقة يمكن التوجه إلى الكثير من الأماكن لرؤية الشفق القطبي إلا أننا سنذكر أكثر الأماكن شهرة من حيث ارتياد السياح لمراقبة هذه الظاهرة فيها مثل ريكيافيك في أيسلندا وأبيسكو في السويد وايت هورس في وادي يوكون في كندا ونووك في غرينلاند بطرسبرغ في روسيا.

Utqiagvik أو بارو سابقا- ألاسكا- الولايات المتحدة الأميركية

تقع هذه المستعمرة الأميركية في أقصى شمال ألاسكا فيما يعرف باسم (Point Barrow) وهي تابعة لمدينة فيربانكس أكبر المدن الأميركية الشمالية. تقع هذه المنطقة على خط 71°23 شمالا ويمكن للمستكشفين ومحبي المغامرة مشاهدة الشفق القوسي فيها من الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر حتى الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير كما يمكن الوصول إلى هذه النقطة برا.

نوردكاب- النرويج

قد يكون الوصول إلى نوردكاب في النرويج أسهل من الوصول إلى بارو في ألاسكا حيث هناك مواصلات مخصصة لنقل محبي مشاهدة الشفق القطبي كما أن المنامة مؤمنة وهناك مطار أيضا.

جزر فارو- الدنمارك

تجذب جزر فارو السياح لرؤية مناظرها الطبيعية الرائعة بالإضافة إلى الشفق القطبي. يمكنك ركوب الطوافة من مدينة تورشافن إلى الجزر المجاورة نولسوي ثم المسير إلى المنارة التاريخية أو المتابعة إلى شلال مولافوسور حيث يمكنك الاستمتاع برؤية الشفق القطبي.

هلسنكي- فنلندا

يمكنك الاستمتاع بالمباني التاريخية في هلسنكي أو المتابعة إلى الجزر القريبة منها لرؤية الشفق القطبي.