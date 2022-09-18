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"أقوى عاصفة منذ 50 عاما" تضرب غربي ألاسكا

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 11:16

"أقوى عاصفة منذ 50 عاما" تضرب غربي ألاسكا
صورة من سيول سابقة في ألاسكا (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، السبت، بأن عاصفة نادرة القوة تضرب غرب ألاسكا قد تسببت في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل.

وكتبت الأرصاد الجوية على "تويتر" أن "بقايا إعصار ميربوك تضرب غرب ألاسكا... خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع أمواج شديدة، وهبوب رياح بقوة إعصار"، مضيفة أن "الفيضانات ستزداد" شدتها.

وقال الخبير في المناخ بجامعة ألاسكا ريك ثومان لوكالة "فرانس برس" أن "هذه بلا شك أقوى عاصفة نشهدها بمطلع الخريف في بحر بيرنغ خلال السنوات الخمسين الأخيرة".

في قرية غولوفين الساحلية "المياه تحيط بالمدرسة، والمنازل فاضت، وهناك منزلان على الاقل عائمان" بحسب ما قالت الخدمات البلدية في فيربانكس، ثاني أكبر مدن ألاسكا.

تُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة. ونشرت سي إن إن مقطع فيديو يظهر منزلًا يطفو على نهر قبل أن يعلق تحت جسر. وتم تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية التي تتوقع أن تهب رياح أخرى أقوى.

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#عاصفة قوية تضرب غربي ألاسكا
#تغير المناخ

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