  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

رصد فقاعة غاز حول الثقب الأسود العملاق في مجرة درب التبانة

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 09:22

رصد فقاعة غاز حول الثقب الأسود العملاق في مجرة درب التبانة
صورة لثقب أسود في درب التبانة ألتقطت عام 2014 (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

هل يتمكن العلماء أخيرا من التعرف طريقة عمل الثقوب السوداء؟ رصد علماء فلك "ظهورًا عابرًا" لفقاعة من الغاز تدور بسرعات "مذهلة" حول الثقب الأسود في وسط مجرّة درب التبانة التي تضمّ الأرض، وفقاً لدراسة علمية نُشرت الخميس.

ومن شأن اكتشاف هذه الفقاعة التي لم تتجاوز مدة ظهورها بضع ساعات، أن يوفر معلومات عن سلوك الثقوب السوداء. وما يزيد من غموض هذه الأجسام الفلكية أنها غير ظاهرة بكل ما للكلمة من معنى، إذ أن قوة جاذبيتها تمنع حتى الضوء من التسرب منها.

ويبعد الثقب الأسود العملاق "ساجيتاريوس إيه" الواقع وسط مجرة درب التبانة، نحو 27 ألف سنة ضوئية عن كوكب الأرض، وأمكنَ اكتشافه بفضل حركة النجوم التي تدور حوله. ونشرت شبكة "آي إتش تي" الدولية للمراصد الفلكية الراديوية في أيار/ مايو الماضي أول صورة لحلقة المادة التي تُزنّر الثقب الأسود قبل امتصاصها فيه.

(Getty Images)

والتقط تلسكوب "ألما"، وهو أحد هذه المراصد ويقع في تشيلي، إشارة "مفاجئة جدًا" في بيانات مراقبة "ساجيتاريوس إيه"، على ما أوضح عالِم الفيزياء الفلكية، ماسيك ويلغوس، من معهد "ماكس بلانك" الألماني لعلم الفلك الراديوي.

وقبل دقائق قليلة من التقاط "ألما" هذه البيانات، اكتشف تلسكوب "شاندرا" الفضائي "انبعاثًا هائلاً" للأشعة السينية من "ساجيتاريوس إيه"، بحسب ما شرح ويلغوس.

وأدت دفقة الطاقة هذه التي يُعتقد أنها تشبه العواصف الشمسية النابعة من الشمس، إلى إصدار فقاعة من الغاز مرت حول الثقب الأسود بأقصى سرعة، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "أسترونومي أند أستروفيزيكس".

وأتاحت الظاهرة التي استمرت نحو ساعة ونصف ساعة، إجراء حسابات أظهرت أن فقاعة الغاز دارت دورة كاملة حول الثقب الأسود في 70 دقيقة فقط، وبالتالي بسرعة تعادل 30% من سرعة الضوء التي تصل إلى 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي سرعة "تفوق الخيال"، بحسب ماسيك ويلغوس.

ويرجّح أن تكون الظاهرة ذات منشأ مغناطيسي، وفقًا لنظرية شرحها العالِم. وللمجال المغناطيسي للثقب الأسود قوة كبيرة جدًا لدرجة أنه يحول دون امتصاص قسم من المادة التي تدور حوله.

إلا أن تراكم المادة هذا يؤدي إلى "انفجار للتدفق" الذي يخترق المجال المغناطيسي ويطلق دفقة من الطاقة، على شكل فقاعة من الغاز، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية.

ويُتوقع أن تساعد مراقبة هذه الحقول المغناطيسية في فهم طريقة عمل الثقوب السوداء، وفي إظهار مدى سرعة دوران هذه الثقوب السوداء على نفسها.

بودكاست عرب 48

#علماء الفلك
#الثقوب السوداء
#علم الفلك
#الفضاء الخارجي
#درب التبانة

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سلسلة هزات أرضية بعد زلزال ضرب تايوان
سلسلة هزات أرضية بعد زلزال ضرب تايوان

2022-09-19

"أقوى عاصفة منذ 50 عاما" تضرب غربي ألاسكا
"أقوى عاصفة منذ 50 عاما" تضرب غربي ألاسكا

2022-09-18

الروبوت الجوّال "برسيفرنس" يرصد بصمات حيويّة محتملة على المريخ
الروبوت الجوّال "برسيفرنس" يرصد بصمات حيويّة محتملة على المريخ

2022-09-16

الأكثر قراءة

تراس تتطلع لنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

تراس تتطلع لنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

2022-09-22
متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

2022-09-22
غانتس: الغاز من

غانتس: الغاز من "كاريش" سيُستخرج بموعده... واتفاق ترسيم الحدود لن يُعرض على الكنيست

2022-09-22
آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

2022-09-22
لبيد وحل الدولتين.. ليس أبعد من مجرد التصريح

لبيد وحل الدولتين.. ليس أبعد من مجرد التصريح

2022-09-22