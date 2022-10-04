2022: ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديرًا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيًا كانت المسافة الفاصلة بينهما.

يتبع...