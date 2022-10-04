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2022: ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 13:23

2022: ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء
من لجنة الإعلان عن أسماء العلماء الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء
عرب ٤٨

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديرًا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيًا كانت المسافة الفاصلة بينهما.

يتبع...

بودكاست عرب 48

#جائزة نوبل للفيزياء 2022
#"التشابك الكمي"

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