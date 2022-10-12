صور | نفوق 477 حوتًا علقوا على شاطئين نائيين في نيوزيلندا

نفق نحو 477 حوتا من فصيلة "الحوت الطيار"، بعد أن علقوا على شاطئين نائيين في نيوزيلندا خلال الأيام الماضية، بحسب مسؤولين.

وقال دارين غروفر، المدير العام في مشروع "جوناه"، وهي منظمة خيرية غير ربحية تساعد في إنقاذ الحيتان، إن نشطاء المشروع لم يستطيعوا إعادة تعويم جميع الحيتان العالقة، حيث نفقت جميعها بشكل طبيعي، أو تم التخلص منها بالقتل الرحيم، ووصف ما حدث بـ"الخسارة المفجعة".

وألقت الحيتان نفسها على جزر تشاتام، التي يقطنها نحو 600 شخص وتقع على بعد 800 كيلومتر شرقي جزر نيوزيلندا الرئيسية.

الحيتان النافقة على الشاطئ ("أ ب")

وقالت وزارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية، إن 232 حوتا تقطعت بهم السبل يوم الجمعة الماضي في شاطئ توبوانغي، بالإضافة إلى 245 حوتا آخر في خليج وايهيري يوم الإثنين.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من نفوق نحو 200 حوت طيار في أستراليا، بعد أن تقطعت بهم السبل على شاطئ ناء في جزيرة تسمانيا.

("أ ب")

وكتبت وزارة الحفاظ على البيئة في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن "هذه الأحداث تعد بمثابة مواقف صعبة، وعلى الرغم من أنها حوادث طبيعية، إلا أنها لا تزال حزينة وصعبة على أولئك الذين يساعدون الحيتان".

وقال غروفر: "بُعد موقع الحادث، ووجود أسماك قرش في المياه المحيطة يصعّب على المتطوعين محاولة إعادة تعويم الحيتان كما فعلوا في أحداث الجنوح السابقة".

("أ ب")

من جهته، قال المستشار البحري التقني بقسم الحماية في وزارة البيئة، ديف لوندكويست: "لا نعيد تعويم الحيتان بنشاط في جزر تشاتام، بسبب خطر التعرض لهجمات من أسماك القرش على البشر وعلى الحيتان نفسها، لذلك كان القتل الرحيم هو الخيار الأفضل".

ويشيع الجنوح الجماعي للحيتان الطيارة في نيوزيلندا، خاصة خلال أشهر الصيف.

ولا يعرف العلماء السبب في جنوح الحيتان رغم إمكانية تشوش خاصية تحديد المواقع عن طريق الصدى لدى الحيتان من خلال الشواطئ الرملية المنحدرة.

("أ ب")

("أ ب")