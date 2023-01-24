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مصر تعلن العثور على "أقدم مدينة سكنيّة كاملة" في الأقصر

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 16:28

مصر تعلن العثور على "أقدم مدينة سكنيّة كاملة" في الأقصر
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف "مدينة سكنية كاملة" يعود عمرها إلى نحو ألفي عام، تعد "الأقدم" بمدينة الأقصر التاريخية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني (30 ق.م. - 395 ميلادي) بمنطقة متاخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة".

وأكد وزيري أن هذا الاكتشاف "كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة".

وكانت مدينة طيبة القديمة، المعروفة حاليا بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتبارا من عصر الدولة الوسطى (2055 - 1650 ق.م.)، وعصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 - 1069 ق.م.).

وأُضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.

وعثرت البعثة بموقع الاكتشاف على "عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز"، وفق وزيري.

وأوضح المسؤول المصري أن "البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة".

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#أقدم مدينة سكنية
#العصر الروماني
#معبد الأقصر

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