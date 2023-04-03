علماء يفتّشون عن "ذاكرة الجليد" في القطب الشماليّ

تتبّع المهمّة الّتي تبلغ تكلفتها 760 ألف دولار، المموّلة جزئيًّا من وزارة الأبحاث الإيطاليّة، سلسلة من عمليّات استخراج لبّ الجليد من المؤسّسة، بما في ذلك العمليّات في جبال الألب والأنديس

أعلن علماء عن شروعهم بالحفر في القطب الشماليّ، وذلك من أجل حفظ عيّنات من الجليد القديم، لتحليلها قبل ذوبانها بسبب تغيّر المناخ.

وفي هذه المهمّة، سوف يستخرج الباحثون الجليد في سلسلة من الأنابيب، على عمق يصل إلى 125 مترًا تحت السطح. وسوف توفّر عمليّة تحليل الموادّ الكيميائيّة، بيانات حول الظروف البيئيّة الماضية، لكن وفي هذا الصدد، حذّر خبراء من أنّ المياه الناتجة عن ذوبان الجليد تتسرّب، وتغيّر من السجلّات الجيوكيميائيّة.

وقال جيروم شابيلاز، رئيس مؤسّسة "آيس ميموري" ("ذاكرة الجليد") الّتي تدير العمليّة، لوكالة فرانس برس إنّ علماء الجليد "يرون مادّتهم الأوّليّة تختفي إلى الأبد من سطح الكوكب".

وأضاف "من مسؤوليّتنا كعلماء جليديّات لهذا الجيل التأكّد من الحفاظ على جزء منه".

وأدّت انبعاثات الكربون الناجمة عن الأنشطة البشريّة إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1,1 درجة مئويّة منذ القرن التاسع عشر. وتشير الدراسات إلى أنّ معدّلات الحرارة في القطب الشماليّ ترتفع بسرعة أعلى بمرّتين إلى أربع مرّات من المتوسّط العالميّ.

وستستخدم مجموعة واحدة من أنابيب الجليد للتحليل الفوريّ، بينما سترسل مجموعة ثانية إلى القارّة القطبيّة الجنوبيّة لتخزينها في "ملاذ للذاكرة الجليديّة" تحت الجليد، حيث ستحفظ العيّنات للأجيال المقبلة من العلماء.

وقالت مؤسّسة "آيس ميموري" إنّ الخبراء الثمانية في المهمّة أقاموا معسكرًا على ارتفاع 1100 متر في حقل هولتيدالفونا الجليديّ المليء بالصدوع، ويخطّطون لبدء الحفر الثلاثاء.

وسيعملون لمدّة ثلاثة أسابيع في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 25 درجة مئويّة تحت الصفر، وسيقطعون ويسحبون سلسلة من أسطوانات الثلج، يبلغ طول كلّ منها مترًا وعرضها 10 سنتيمترات.

وتتبّع المهمّة الّتي تبلغ تكلفتها 760 ألف دولار، المموّلة جزئيًّا من وزارة الأبحاث الإيطاليّة، سلسلة من عمليّات استخراج لبّ الجليد من المؤسّسة، بما في ذلك العمليّات في جبال الألب والأنديس.