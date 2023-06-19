تشيلي: العثور على آثار ديناصور عاش قبل نحو 75 مليون عام

عاشت ديناصورات هذا النوع في أقصى جنوب تشيلي قبل 72 مليون سنة، وكان طول كل منها يصل إلى أربعة أمتار ووزنها يبلغ طناً واحداً، كما أن لديها ما يشبه منقار البط

تم العثور على بقايا ديناصور من نوع "غونكوكن نانوي" العاشب في منطقة باتاغونيا التشيلية، والتي شهدت اكتشافات مهمة في مجال المتحجرات في السنوات الأخيرة. وأكد الباحثون أنه لم يسبق رصد أي دليل على وجود هذا الديناصور في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وعاشت ديناصورات هذا النوع في أقصى جنوب تشيلي قبل 72 مليون سنة، وكان طول كل منها يصل إلى أربعة أمتار ووزنها يبلغ طناً واحداً، كما أن لديها ما يشبه منقار البط.

وشارك ألكسندر فارغاس، مدير شبكة علم المتحجرات في جامعة تشيلي، في إعداد دراسة نُشرت في مجلة ساينس أدفانسز وعُرضت نتائجها في سانتياغو. وأوضح أن هذه الديناصورات كانت نحيلة المظهر وقادرة على الوقوف بسهولة على اثنتين من أرجلها أو على أربع.، بحيث تتمكن من الوصول إلى النباتات، سواء أكانت على مستوى مرتفع أو على مستوى الأرض".

ويشير اكتشاف هذه البقايا منذ عام 2013 إلى أن باتاغونيا التشيلية كانت موطناً لأنواع قديمة جداً من الهادروصورات، وهي ديناصورات بطيّة المنقار كانت منتشرة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا خلال العصر الطباشيري.

ولفت فارغاس إلى أن وجود هذه الديناصورات في هذه المنطقة الجنوبية البعيدة جداً فاجأ العلماء الذين سيسعون "لفهم كيفية وصول أسلافها إلى هناك".

وبات "غونكوكن نانوي" خامس نوع من الديناصورات يتبين أنه كان موجوداً في تشيلي، علماً أن آثار الأنواع الأربعة الأخرى اكتُشفت في المنطقة إياها.

واستُمدّ اسم "غونكوكن" من لغة قبيلة تويلتشيه، وهم السكان الأوائل في المنطقة حتى نهاية القرن التاسع عشر، ويعني "شبيه بطة برية أو بجعة".