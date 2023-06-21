كيف يساعد الغطاء النباتي في المدن على تخفيف درجات الحرارة؟

وارتبطت المساحات الخضراء الحضرية، بما في ذلك المتنزهات والحدائق المليئة بالأشجار، بتحسين نتائج الصحة العقلية. وسلط بحث الضوء على الآثار الإيجابية للتعرض للطبيعة على تقليل التوتر وتحسين الوظيفة الإدراكية

أدى التوسع العمراني السريع والتوسع المرتبط بالمناظر الطبيعية الخرسانية إلى ظهور ظاهرة تعرف باسم جزر الحرارة الحضرية، وتؤدي هذه الظاهرة إلى درجات حرارة مرتفعة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة، مما يفرض تحديات كبيرة على الصحة العامة والرفاهية العامة، وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت مبادرات غرس الأشجار اعترافًا بأنها استراتيجية فعالة للتخفيف من حدة درجات الحرارة وتعزيز الصحة العامة.

وتلعب الأشجار دورًا حيويًا في تقليل درجات الحرارة في المناطق الحضرية من خلال توفير الظل وتسهيل عملية التبخر، حيث أظهرت الأبحاث أن الظل من الأشجار يمكن أن يقلل درجة حرارة السطح ودرجات حرارة الهواء في المناطق الحضرية بعدة درجات مئوية، حيث أثبتت الدراسات أن المناطق ذات الغطاء الشجري الأعلى تعاني من درجات حرارة منخفضة أثناء النهار وتقليل احتباس الحرارة الليلي، وتُعزى تأثيرات التبريد لزراعة الأشجار إلى الظل المصبوب بواسطة مظلات الأشجار، مما يقلل من الإشعاع الشمسي المباشر ويحد من امتصاص وإعادة إشعاع الحرارة بواسطة الأسطح الحضرية، وأظهرت الأبحاث التي أجريت في مدن مختلفة باستمرار أن زيادة غطاء مظلة الأشجار يؤدي إلى انخفاض درجات حرارة الهواء المحيط.

وتعمل الأشجار كمرشحات هواء طبيعية تمتص الملوثات مثل الجسيمات وتمتص الملوثات الغازية مثل ثاني أكسيد النيتروجين، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة الغطاء الشجري يؤدي إلى تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، ووجدت إحدى الدراسات أن غرس الأشجار في المناطق الحضرية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء بعدة نقاط مئوية.

وارتبطت المساحات الخضراء الحضرية، بما في ذلك المتنزهات والحدائق المليئة بالأشجار، بتحسين نتائج الصحة العقلية. وسلط بحث الضوء على الآثار الإيجابية للتعرض للطبيعة على تقليل التوتر وتحسين الوظيفة الإدراكية، وتخفيف الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب.

وتشكل موجات الحر في المناطق الحضرية خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، لا سيما على الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، وتساعد الأشجار في التخفيف من تأثير أحداث الحرارة الشديدة من خلال توفير الظل وتقليل درجات حرارة السطح وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة.

ومن الأشجار والنباتات التي ينصح بزراعتها داخل المدن لتخفيف درجات الحرارة، هي شجرة الرماد والبلّوط طويل العمر، والذي يمكن أن يعيش لأكثر من 1000 عام، كما تستخدم ثمارها لإطعام الماشية، ومعادلة النظام البيئيّ.