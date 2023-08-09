تقرير: الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت 120 مليار دولار في النصف الأول لـ2023

وصل حجم الأضرار المادية الناجمة عن الكوارث البيئية إلى 120 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب تقديرات شركة "سويس ري".

بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالي 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالي 123 مليار دولار، فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان، الأربعاء.

وأكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الخميس، أنّ "عصر الغليان العالميّ" قد بدأ. ودعا إلى اتّخاذ إجراءات جذريّة فوريّة تتعلّق بالتغيّر المناخيّ.

وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة" مضيفا "التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

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وتابع "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة" مشيرا إلى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن تموز/ يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس".

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

واندلعت حرائق كبيرة في عدة دول حول العالم خلال الشهر الأخير، فيما شهدت دول أخرى فيضانات وانهيارات أرضية.